Ritzing: Hausfassaden von Sprayern beschmiert

Unbekannte hinterließen mit blauer Farbe Botschaften in mehreren Gassen. Jetzt wird nach den Tätern gesucht.
Die Schmierereien sind derzeit Dorfgespräch in der Gemeinde Ritzing. Unbekannte waren offenbar schon am Freitag in der Nacht durch die Gassen gezogen und haben dort mehrere Hausfassaden, Einfriedungen sowie ein Auto mit blauer Farbe besprüht. Dabei wurden außerdem Nachrichten wie „Go Home“ hinterlassen.
Erste Vermutungen, wer Täter sein könnten
„Wie langweilig muss solchen Menschen sein, dass sie so einen Blödsinn machen und den Besitz anderer beschädigen“, schüttelt man in der Ortschaft den Kopf über die „Verschönerungsaktion“ durch die Graffitis. Erste Vermutungen, wer hinter den wilden Schmierereien stecken könnte, gibt es bereits. Derzeit ist aber vor allem die Polizei am Zug.
Nachdem die Sache angezeigt wurde, laufen die Ermittlungen der Exekutive. Mehrere Zeugen wurden bereits befragt. Im Zuge der Erhebungen wird auch die verwendete Sprühfarbe genauer untersucht.
Höhe des Schadens unbekannt
Für die Hausbesitzer stellt diese ein besonderes Ärgernis dar, denn sie lässt sich nicht leicht entfernen. Noch lässt sich die Höhe des Sachschadens nicht genau beziffern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.