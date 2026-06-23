Ritzing: Hausfassaden von Sprayern beschmiert

Erste Vermutungen, wer Täter sein könnten

„Wie langweilig muss solchen Menschen sein, dass sie so einen Blödsinn machen und den Besitz anderer beschädigen“, schüttelt man in der Ortschaft den Kopf über die „Verschönerungsaktion“ durch die Graffitis. Erste Vermutungen, wer hinter den wilden Schmierereien stecken könnte, gibt es bereits. Derzeit ist aber vor allem die Polizei am Zug.