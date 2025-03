ÖVP regiert mit FPÖ in Wöllersdorf-Steinabrückl

Schon lange vor der Wahl wurde in der kleinen Gemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl im Bezirk Wiener Neustadt von den Oppositionsparteien eine kleine Revolution geplant, um ÖVP-Bürgermeister Gustav Glöckler zu stürzen. Was fast gelang: Hielt er vor der Wahl noch mit 15 Mandaten die Absolute, so hat er jetzt nur mehr 10 (von 25). Die ÖVP brauchte also einen Koalitionspartner.