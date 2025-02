Auf Suche nach neuer Mehrheit im Gemeinderat

Massive Verluste musste ÖVP-Bürgermeister Gustav Glöckler in seiner Gemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl/Bezirk Wiener Neustadt, hinnehmen. Er verlor fünf Mandate und damit auch die Absolute. Nun scheint es, als seien auch seine Tage als Bürgermeister gezählt. Denn sämtliche Oppositionsparteien hätten sich darauf geeinigt, SPÖ-Mandatar Matthias Ressl zum neuen Stadtchef zu küren, und FPÖ-Mandatar Gernot Forster zu seinem Vize. Bereits am 3. Februar wurden von SPÖ und FPÖ gemeinsame Arbeitsverträge unterzeichnet. Beide Parteien erhielten bei der Wahl jeweils zwei zusätzliche Mandate. Die SPÖ hat jetzt sieben, die FPÖ vier – gemeinsam also elf Mandate von 25.