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So steigt Österreich ins WM-Sechzehntelfinale auf

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.06.2026 09:11
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das ÖFB-Team hat den Einzug ins Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 vor dem letzten Gruppenspieltag selbst in der Hand. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Algerien reicht Österreich bereits ein Unentschieden, um die K.-o.-Phase zu erreichen.

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Vor dem letzten Spieltag der Gruppe J steht bereits fest, dass die ÖFB-Auswahl nicht mehr auf den letzten Platz zurückfallen kann. Damit ist zumindest Rang drei abgesichert.

Österreich ist auf Kurs: Das WM-Sechzehntelfinale zum Greifen nahe.
Österreich ist auf Kurs: Das WM-Sechzehntelfinale zum Greifen nahe.(Bild: GEPA)

Remis reicht zum Aufstieg
Alles, was Österreich für den direkten Aufstieg benötigt, ist ein Unentschieden gegen Algerien (Sonntag, ab 4.00 Uhr MESZ im Sportkrone.at-Liveticker). Mit einem Remis würde die Mannschaft Platz zwei in der Gruppe J verteidigen, da das Torverhältnis gegenüber Algerien besser ist.

Auch mit einem Sieg würde Österreich als Gruppenzweiter ins Sechzehntelfinale einziehen.

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Argentinien bereits durch
Nach dem Sieg Algeriens gegen Jordanien steht Argentinien bereits vor dem letzten Spieltag als Gruppensieger fest. Jordanien beendet die Vorrunde auf dem letzten Platz.

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ÖFB-Niederlage gegen Algerien könnte gefährlich werden
Komplizierter würde die Situation bei einer Niederlage gegen Algerien werden. In diesem Fall würde Österreich auf Rang drei zurückfallen. Damit wäre der Aufstieg zwar weiterhin möglich, allerdings müsste das ÖFB-Team auf die Ergebnisse in den anderen Gruppen hoffen. Nur die besten acht von zwölf Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls für das Sechzehntelfinale. Da zählen Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, der Fairplay-Score durch Karten und am Ende die FIFA-Weltrangliste.

Die Chancen würden dennoch bestehen bleiben: Mit drei Punkten und einem nur leicht negativen Torverhältnis hätte Österreich gute Aussichten, zu den besten Gruppendritten zu gehören.

Als Gruppenzweiter droht Spanien
Und wie geht es weiter? Als Gruppenzweiter würde Österreich aller Voraussicht nach im Sechzehntelfinale auf Spanien treffen, den Tabellenersten der Gruppe H. Sollte Österreich Gruppendritter werden, würde die ÖFB-Elf auf einen Sieger einer anderen Gruppe treffen. Das wird erst nach dem letzten Spieltag feststehen.

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