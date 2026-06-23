So steigt Österreich ins WM-Sechzehntelfinale auf

Die Chancen würden dennoch bestehen bleiben: Mit drei Punkten und einem nur leicht negativen Torverhältnis hätte Österreich gute Aussichten, zu den besten Gruppendritten zu gehören.

Als Gruppenzweiter droht Spanien

Und wie geht es weiter? Als Gruppenzweiter würde Österreich aller Voraussicht nach im Sechzehntelfinale auf Spanien treffen, den Tabellenersten der Gruppe H. Sollte Österreich Gruppendritter werden, würde die ÖFB-Elf auf einen Sieger einer anderen Gruppe treffen. Das wird erst nach dem letzten Spieltag feststehen.