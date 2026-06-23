„Wollte mein Geld aus dem Wettbüro zurückholen“

Raubbeute sofort wieder verspielt

Am 1. Mai stürmte er genau dieselbe Filiale noch einmal – mit demselben Messer, wieder fesselte er einen Mitarbeiter, wieder erbeutete er 12.600 Euro. Dieses Mal klickten kurz danach die Handschellen. „Ich bin wirklich nicht so ein Mensch. Wenn ich nicht in diese blöde Glücksspielabhängigkeit gerutscht wäre, hätte ich das nie gemacht“, so der 40-Jährige.