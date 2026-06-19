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Wegen Weltkrieg-Streit

Polen-Präsident sauer: Nimmt Selenskyj Ehrung weg

Außenpolitik
19.06.2026 21:44
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi (links) und der polnische Präsident Karol Nawrocki ...
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi (links) und der polnische Präsident Karol Nawrocki (rechts)(Bild: EPA/Radek Pietruszka)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der polnische Präsident Karol Nawrocki enzieht dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj die höchste Ehrung des Landes. Der Grund dafür war ein Streit um die Weltkriegs-Vergangenheit. Die ukrainische Regierung zeigt sich empört, das sei „respektlos“.

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Polens Präsident Nawrocki verkündete die Aberkennung des Weißer-Adler-Ordens am Freitagabend in einer Videobotschaft. Die ukrainische Regierung verurteilte den Schritt umgehend als „strategischen Fehler“ und „respektlos“.

Polen gehört bisher zu den wichtigsten militärischen und humanitären Unterstützern der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland. Mit der Benennung einer ukrainischen Armeeeinheit nach der berüchtigten Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA) hatte Selenskyj Ende Mai einen diplomatischen Eklat mit Polen ausgelöst. Die UPA war im Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet der heutigen Ukraine für Massaker an Polen verantwortlich.

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Die UPA galt in den 1940er Jahren als militärischer Arm der OUN, der Partei ukrainischer Nationalisten. Bei den von 1943 bis 1945 begangenen Massakern töteten UPA-Mitglieder bis zu 100.000 ethnische Polen in der Region Wolhynien. Die Region gehörte bis 1939 zu Polen und wurde durch den Hitler-Stalin-Pakt der ukrainischen Sowjetrepublik zugeschlagen. Heute liegt sie im Nordwesten der Ukraine.

In ihrem Kampf für die ukrainische Unabhängigkeit von der Sowjetunion kollaborierten OUN und UPA im Zweiten Weltkrieg zeitweise mit Hitler-Deutschland. Die Mitglieder von OUN und UPA werden in der heutigen Ukraine als Helden verehrt. Bereits 2024 hatte Uneinigkeit über das Massaker von Wolhynien zu diplomatischen Streitigkeiten zwischen Kiew und Warschau geführt.

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