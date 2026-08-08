Junge Frauen am Villacher Bahnhof belästigt

Am Villacher Hauptbahnhof kam es Freitagabend zu einer unangenehmen Begegnung für zwei junge Mädchen: Ein Syrer und ein Iraker (beide 19 Jahre alt) beklauten, verfolgten und belästigten sie. Bevor jemand eingreifen konnte, flüchteten die beiden allerdings...
Die 16-Jährige und ihre 18 Jahre alte Freundin waren auf der Villacher Bahnhofstraße unterwegs, als einer der beiden aggressiven Burschen, ein 19 Jahre alter Syrer, der jüngeren Frau eine E-Zigarette aus der Tasche zog. „In weiterer Folge soll der 19-Jährige, der in Begleitung eines 19-jährigen irakischen Staatsangehörigen war, die 16-Jährige sowie deren 18-jährige Begleiterin um Bargeld für einen Kebab gebeten haben“, heißt es von Seiten der Polizei. Die Männer dürften den jungen Frauen offenbar vom Bahnhof aus gefolgt sein.
18-Jährige auf Boden gezogen
Nachdem sie das Geld nicht herausgeben wollten beziehungsweise ihre leere Brieftasche gezeigt hatten, wollte der 19-Jährige ihre Tasche an sich nehmen. Weil die 18-Jährige diese aber festhielt, wurde sie einige Meter durch einen Innenhof geschleift und dabei am Ellenbogen verletzt.
Als die beiden Frauen um Hilfe schrien, flüchteten die Täter, deren Identität bekannt ist. Die Ermittlungen laufen.
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