Junge Frauen am Villacher Bahnhof belästigt

Die 16-Jährige und ihre 18 Jahre alte Freundin waren auf der Villacher Bahnhofstraße unterwegs, als einer der beiden aggressiven Burschen, ein 19 Jahre alter Syrer, der jüngeren Frau eine E-Zigarette aus der Tasche zog. „In weiterer Folge soll der 19-Jährige, der in Begleitung eines 19-jährigen irakischen Staatsangehörigen war, die 16-Jährige sowie deren 18-jährige Begleiterin um Bargeld für einen Kebab gebeten haben“, heißt es von Seiten der Polizei. Die Männer dürften den jungen Frauen offenbar vom Bahnhof aus gefolgt sein.