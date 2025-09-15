Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Gesundheitsplan

Unfallkrankenhaus wird bis 2030 Teil des Klinikums

Kärnten
15.09.2025 18:45
Das UKH wird bis 2030 auf das Areal des Klinikums Klagenfurt.
Das UKH wird bis 2030 auf das Areal des Klinikums Klagenfurt.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Standortzusammenlegungen, Primärversorgungseinrichtungen (PVE) und die Integration des UKH ins Klinikum Klagenfurt sind Hauptpunkte des Gesundheitsplans des Landes.

0 Kommentare

Mit dem „Regionalen Strukturplan Gesundheit“ (RSG) plant das Land alle fünf Jahre, wie die Versorgung in Kärnten funktionieren soll. „Vom Glockner bis zur Koralm“, wie die zuständige Landesrätin, Beate Prettner, betont. „Wir müssen die Spitäler entlasten. Sie sollen nur Patienten versorgen, die auch wirklich hinmüssen.“

Hier stellt, wie in allen Bereichen, die immer älter werdende Bevölkerung eine große Herausforderung dar. „Das betrifft zwar alle Bundesländer, uns aber noch ein bisschen mehr. Bis 2040 könnte über ein Drittel der Kärntner über 60 Jahre alt sein“, so Prettner. Damit die Kosten nicht weiter explodieren, setzt man auf Effizienz. So werden in manchen Standorten Abteilungen aufgelassen, in Feldkirchen die Krankenhäuser de La Tour und Waiern zusammengelegt.

Im Klinikum werden die Abteilungen für Unfallchirurgie und Orthopädie aufgelassen, wenn das UKH ...
Im Klinikum werden die Abteilungen für Unfallchirurgie und Orthopädie aufgelassen, wenn das UKH umsiedelt.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Das Unfallkrankenhaus zieht 2030 ins Klinikum 
„Das UKH wird in das Klinikum Klagenfurt integriert, damit werden auch dort die Abteilungen Unfallchirurgie und Orthopädie aufgelöst“, erklärt Prettner. Fast zehn Jahre nachdem der Plan erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert wurde, soll 2026 tatsächlich der Spatenstich am Gelände der ehemaligen Chirurgie Ost erfolgen.

„Es wird für jede Krankenanstalt ein eigener Versorgungsauftrag definiert“, so Prettner. „So wird die Allgemeinchirurgie der Elisabethinen aufgelassen, dafür wird die Geriatrie dort eine eigene Abteilung.“ Die chirurgischen Aufgaben werden vom Klinikum übernommen, von Friesach übernimmt St. Veit diesen Bereich. Eine Neuverteilung von neurologischen Betten ist zwischen Hermagor, Villach und Klagenfurt geplant. Das Angebot soll aber, besonders im Westen, auch mit bis zu acht Ambulatorien erweitert werden – fix geplant sind Einrichtungen für Urologie, Augenheilkunde, Dermatologie, Schmerzversorgung und Diabetesbehandlung.

Zitat Icon

Die Versorgung muss wohnortnah erfolgen, erreichbar für alle sein. Jede Bezirkshauptstadt soll eine Primärversorgungseinrichtung haben. 

Beate Prettner, Gesundheitslandesrätin

Mehr Primärversorgung in den Bezirkshauptstädten 
Um eine flächendeckende Versorgung auch in Zukunft zu garantieren, setzt auch Kärnten auf mehr Primärversorgungseinrichtungen (PVE). „Bislang war das nicht dringend notwendig, weil fast alle Kassenstellen besetzt werden konnten“, erklärt die Landesrätin. „Aber wir planen bis zu zehn zusätzliche PVE. Zwei in Spittal, eines jeweils in Klagenfurt, Villach, St. Veit, Hermagor und Feldkirchen.“ In jeder Bezirkshauptstadt soll bis 2030 auf jeden Fall eine PVE geben.

Bei der Erstellung des Plans arbeitete das Land eng mit der ÖGK zusammen. „Wir haben das gemeinsam entwickelt, die Maßnahmen greifen ineinander“, betont ÖVP-Clubobmann Markus Malle. „Durch das große Anziehen der Sozialversicherung können wir in den Krankenanstalten effizienter werden.“ Es wird mehr auf Spezialisierung, besonders bei Krebs, gesetzt.

Die ÖGK selbst begrüßt mehr Primärversorgung. „Damit können wir Wartezeiten in den Griff bekommen, Ordinationszeiten am Tagesrand und Wochenende anbieten“, so Landesstellenleiter Johann Lintner.

Porträt von Felix Justich
Felix Justich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.503 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.654 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
117.769 mal gelesen
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3625 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2254 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2094 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Kärnten
Neuer Gesundheitsplan
Unfallkrankenhaus wird bis 2030 Teil des Klinikums
Krone Plus Logo
Auch Onkologe warnt
„Schwurbelei!“ Vadlau nach Krebs-Video angefeindet
Müller dreht in Heimat
Wie Papst Pius II. Klagenfurt zum Namen verhalf
Neues Projekt
Mit Jugendorchester zum musikalischen Nachwuchs
Drei Spendenempfänger
Jetzt geht‘s um die Wurst: Bewerb der Fleischer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf