Unfallkrankenhaus wird bis 2030 Teil des Klinikums

Mehr Primärversorgung in den Bezirkshauptstädten

Um eine flächendeckende Versorgung auch in Zukunft zu garantieren, setzt auch Kärnten auf mehr Primärversorgungseinrichtungen (PVE). „Bislang war das nicht dringend notwendig, weil fast alle Kassenstellen besetzt werden konnten“, erklärt die Landesrätin. „Aber wir planen bis zu zehn zusätzliche PVE. Zwei in Spittal, eines jeweils in Klagenfurt, Villach, St. Veit, Hermagor und Feldkirchen.“ In jeder Bezirkshauptstadt soll bis 2030 auf jeden Fall eine PVE geben.