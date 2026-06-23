Taliban dürfen für historisches Treffen einreisen

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) nannte die Zusammenarbeit mit den Taliban beim Europa-Forum Wachau im Mai „sensibel“. Es sei „absolut notwendig, dass es auf technischer Ebene zwischen Afghanistan und Österreich Kontakt gibt“. Denn nur so könne Österreich verurteilte Straftäter in das Land abschieben. Letztendlich würden Straftäter, die das Land verlassen müssen, die „Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates“ untermauern. Das sei bereits in sieben Fällen geschehen, hieß es dazu ergänzend aus dem Innenministerium.