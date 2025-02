Todesdrama am Großglockner: Alpinist (36) schweigt

Erfahrener Extrembergsteiger

Das Salzburger Duo – der 36-Jährige ist ein erfahrener Extrembergsteiger – kam jedenfalls am Grat selbst nur sehr langsam voran und geriet in die Nacht. Zeugen sahen Lichter am Grat, die Alpinpolizei versuchte außerdem vergeblich, die beiden telefonisch zu erreichen. Gegen 22 Uhr schickte sie sogar den Polizeihubschrauber Richtung Glockner. Die Besatzung leuchtete den Gipfel aus, konnte jedoch keine Notlage feststellen. Das Duo stieg weiter auf und machte auch nicht von sich aus auf irgendein Problem aufmerksam.