Mann gab im Netz Anleitung zum Kindesmissbrauch

Frage der Strafbemessung schwierig

Am Ende sei die Schuldfrage „eindeutig und schnell zu klären gewesen“, sagte der vorsitzende Richter nach kurzer Beratung. Schwieriger sei die Frage der Strafbemessung gewesen, wo man nach Diskussionen bei einem Drittel der möglichen Sanktion gelandet sei. Erschwerend gewertet wurden das Zusammentreffen von zwei Verbrechen, der lange Tatzeitraum, das „massive Unterschreiten des Schutzalters“ sowie die große Menge an sichergestelltem Datenmaterial. Mildernd waren der bisher ordentliche Lebenswandel und das umfassende Geständnis. Die Verteidigung verzichtete umgehend auf Rechtsmittel, die Staatsanwaltschaft gab indes keine Erklärung ab.