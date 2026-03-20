Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Via Livestream

Mann gab im Netz Anleitung zum Kindesmissbrauch

Niederösterreich
20.03.2026 11:05
Der 39-Jährige musste sich in Niederösterreich vor Gericht verantworten. Er wurde schlussendlich ...
Der 39-Jährige musste sich in Niederösterreich vor Gericht verantworten. Er wurde schlussendlich verurteilt. (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mehr als 15.260 Video- und Bilddateien mit Kindesmissbrauchsmaterial in seinem Besitz und auch noch Anleitungen zum Kindesmissbrauch via Livestream verbreitet: Dafür musste sich am Freitag ein 39-Jähriger in Niederösterreich vor Gericht verantworten. Schlussendlich setzte es eine Haftstrafe für den Angeklagten – nicht rechtskräftig.

0 Kommentare

Gestartet waren die Ermittlungen nach einem Hinweis von Homeland Security an die heimischen Behörden, als Tatzeitraum gilt August 2021 bis Sommer 2025. Angelastet wurde dem unbescholtenen 39-Jährigen im Schöffenverfahren schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen. Hinzu kam bildliches sexualbezogenes Kindesmissbrauchsmaterial und bildliche sexualbezogene Darstellungen minderjähriger Personen (Paragraf 207a Strafgesetzbuch). Der Angeklagte bekannte sich vollumfänglich schuldig.

„Ich habe ordentlich Scheiße gebaut“, sagte der Angeklagte. Er wolle die Dinge „aus dem Leben schaffen“. Der verheiratete, aber selbst kinderlose Mann habe bei längeren Abwesenheiten seiner Ehefrau „diese blöden Sachen gemacht“. Für Livestreaming überwies der 39-Jährige nachweislich 98 Mal jeweils 100 Euro, für Bild- und Videodateien nutzte er eine russische Internetseite. Sichergestellt wurden laut dem vorsitzenden Richter insgesamt vier Millionen Mediendateien.

Zitat Icon

Welche Mutter macht sowas freiwillig mit ihrem Kind, haben Sie sich das nie gedacht?

Der vorsitzende Richter

Armutslage in Asien „komplett ausgenutzt“
Bei mitgeschnittenen Live-Streaming-Missbrauchshandlungen – sie stammen vorwiegend aus den Philippinen – war der Angeklagte im Videobild in einem kleinen Fenster meist auch selber zu sehen. „Also Beweisschwierigkeiten haben wir keine gehabt“, betonte der Richter. „Welche Mutter macht sowas freiwillig mit ihrem Kind, haben Sie sich das nie gedacht?“, fragte der Richter. Der 39-Jährige räumte daraufhin ein, die Armutslage der Opfer in Asien „komplett ausgenutzt“ zu haben.

Der Beschuldigte zeigte sich einsichtig hinsichtlich seiner pädophilen Neigung und will sich diesbezüglich psychologischer Betreuung unterziehen. „Schon bei der Einlieferung hat er ein volles Geständnis abgegeben“, hob Verteidiger Rudolf Mayer hervor. In solchen Fällen gebe es allgemein „oft die absurdesten Verantwortungen“. Der Beschuldigte bereue seine Taten, sei hier „immer weiter hineingerutscht“.

Frage der Strafbemessung schwierig
Am Ende sei die Schuldfrage „eindeutig und schnell zu klären gewesen“, sagte der vorsitzende Richter nach kurzer Beratung. Schwieriger sei die Frage der Strafbemessung gewesen, wo man nach Diskussionen bei einem Drittel der möglichen Sanktion gelandet sei. Erschwerend gewertet wurden das Zusammentreffen von zwei Verbrechen, der lange Tatzeitraum, das „massive Unterschreiten des Schutzalters“ sowie die große Menge an sichergestelltem Datenmaterial. Mildernd waren der bisher ordentliche Lebenswandel und das umfassende Geständnis. Die Verteidigung verzichtete umgehend auf Rechtsmittel, die Staatsanwaltschaft gab indes keine Erklärung ab.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
20.03.2026 11:05
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
172.575 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
164.159 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
136.559 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1956 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
1417 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1008 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf