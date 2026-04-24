Millionenschaden nach Brandanschlag auf Schule

Das Feuerattentat in der Mittelschule 1 in Ansfelden hat offenbar gewaltige Sanierungskosten zur Folge. Mit den Arbeiten wurde auch bereits am Freitag begonnen. Die Klassenräume können voraussichtlich nun mehr als ein Monat lang nicht benützt werden, die Suche nach dem Täter läuft.
Nach dem Brandanschlag auf die Mittelschule 1 in Haid wurde am Freitag schon mit den Aufräum- und Sanierungsarbeiten gestartet, denn die Zeit drängt. „Die geschätzten Schadenskosten sind enorm, werden die Millionenmarke überschreiten“, sagt Ansfeldens Stadtchef Christian Partoll.
Videoaufzeichnung liegt vor
Die Instandsetzungsarbeiten werden etwa einen Monat lang andauern. Dank Sicherheitsvorkehrungen wie automatisch schließenden Brandschutztüren sei ein noch höherer Sachschaden verhindert worden.
Wie berichtet, dürfte ein unbekannter Täter einen Brandsatz durch die zuvor eingeschlagene Eingangstür geworfen haben. Seine Tat wurde aufgezeichnet, das Videomaterial liegt den Ermittlern vor. „Wir appellieren aber dringend an mögliche Mitwisser, jetzt Zivilcourage zu zeigen und sich umgehend bei der Polizei zu melden“, betont der Bürgermeister.
Bei einem Sicherheitsgipfel am Freitagvormittag sei vereinbart worden, dass die Polizei ab sofort einen verstärkten Streifendienst bei den Ansfeldner Schulen durchführt. Die betroffenen Schüler erhalten ab Montag in der MS 2 ein vorübergehendes Ausweichquartier.
Vor einem Jahr hatte es gegen die MS 1 bereits eine Bombendrohung gegeben, der Täter wurde nie ausgeforscht. Am Freitag gab es auch in der Volks- und Mittelschule der Nachbargemeinde Neuhofen an der Krems Bombenalarm. Die 700 Kinder und Jugendlichen hatten in Folge schulfrei.
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