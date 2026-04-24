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Suche nach Täter

Millionenschaden nach Brandanschlag auf Schule

Oberösterreich
24.04.2026 17:30
Der Brandsatz war durch die Eingangstür geschleudert worden.
Der Brandsatz war durch die Eingangstür geschleudert worden.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Das Feuerattentat in der Mittelschule 1 in Ansfelden hat offenbar gewaltige Sanierungskosten zur Folge. Mit den Arbeiten wurde auch bereits am Freitag begonnen. Die Klassenräume können voraussichtlich nun mehr als ein Monat lang nicht benützt werden, die Suche nach dem Täter läuft.

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Nach dem Brandanschlag auf die Mittelschule 1 in Haid wurde am Freitag schon mit den Aufräum- und Sanierungsarbeiten gestartet, denn die Zeit drängt. „Die geschätzten Schadenskosten sind enorm, werden die Millionenmarke überschreiten“, sagt Ansfeldens Stadtchef Christian Partoll.

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Wie berichtet, dürfte ein unbekannter Täter einen Brandsatz durch die zuvor eingeschlagene Eingangstür geworfen haben. Seine Tat wurde aufgezeichnet, das Videomaterial liegt den Ermittlern vor. „Wir appellieren aber dringend an mögliche Mitwisser, jetzt Zivilcourage zu zeigen und sich umgehend bei der Polizei zu melden“, betont der Bürgermeister.

40 Feuerwehrleute löschten die Flammen im Inneren der Schule.
40 Feuerwehrleute löschten die Flammen im Inneren der Schule.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Bei einem Sicherheitsgipfel am Freitagvormittag sei vereinbart worden, dass die Polizei ab sofort einen verstärkten Streifendienst bei den Ansfeldner Schulen durchführt. Die betroffenen Schüler erhalten ab Montag in der MS 2 ein vorübergehendes Ausweichquartier.

Wände, Böden und Inventar wurden stark verrußt.
Wände, Böden und Inventar wurden stark verrußt.(Bild: FOTOKERSCHI / FEUERWEHR ANSFELDEN)

Vor einem Jahr hatte es gegen die MS 1 bereits eine Bombendrohung gegeben, der Täter wurde nie ausgeforscht. Am Freitag gab es auch in der Volks- und Mittelschule der Nachbargemeinde Neuhofen an der Krems Bombenalarm. Die 700 Kinder und Jugendlichen hatten in Folge schulfrei. 

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