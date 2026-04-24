Millionenschaden nach Brandanschlag auf Schule

Videoaufzeichnung liegt vor

Die Instandsetzungsarbeiten werden etwa einen Monat lang andauern. Dank Sicherheitsvorkehrungen wie automatisch schließenden Brandschutztüren sei ein noch höherer Sachschaden verhindert worden.

Wie berichtet, dürfte ein unbekannter Täter einen Brandsatz durch die zuvor eingeschlagene Eingangstür geworfen haben. Seine Tat wurde aufgezeichnet, das Videomaterial liegt den Ermittlern vor. „Wir appellieren aber dringend an mögliche Mitwisser, jetzt Zivilcourage zu zeigen und sich umgehend bei der Polizei zu melden“, betont der Bürgermeister.