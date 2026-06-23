Neue Umfrage lässt auf bessere Beteiligung hoffen

Für die Wahl am Sonntag überbringt die Umfrage von Foresight im Auftrag von „Krone“ und ORF eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst: Weniger als die Hälfte der Befragten verfolgte den Wahlkampf mit Neugier. 56 Prozent gaben an, sich wenig oder gar nicht dafür zu interessieren. Nur 15 Prozent empfanden die Diskussionen der vergangenen Wochen als sehr spannend.