Graz-Wahl: Diese Parteien stehen am Stimmzettel

Jetzt ist es fix: Bei der Grazer Gemeinderatswahl Ende Juni werden Wahlberechtigte zwischen elf Listen wählen können. Sieben davon sitzen bereits im Stadtparlament – vier weitere haben die Hürde von 200 Unterstützungserklärungen geschafft.
Bis Montag konnten Wahlvorschläge für die Grazer Gemeinderatswahl eingereicht werden – gestern wurden sie in einer Sitzung der Stadtwahlbehörde mit Referatsleiter Wolfgang Schwartz an der Spitze (Foto) geprüft. Das Ergebnis: Insgesamt elf „wahlwerbende Gruppen“ werden am 28. Juni am Stimmzettel stehen.
Darunter sieben Parteien, die bereits im Gemeinderat vertreten sind, nämlich KPÖ, ÖVP, Grüne, SPÖ, KFG, Neos und FPÖ. Zur Wahl zugelassen wurden auch: die Piratenpartei (jung, progressiv, besser für Graz), MFG (Menschen Freiheit Grundrecht), das Demokratische Bündnis Österreich und die Liste Gaza (Stimmen für globale Gerechtigkeit). Die letzten beiden Listen haben es zum ersten Mal auf den Stimmzettel geschafft. Die Reihung richtet sich nach dem Ergebnis der Landtagswahl, weshalb die FPÖ an erster Stelle und die KPÖ erst an sechster genannt wird.
Bei der Gemeinderatswahl 2021 standen 14 Listen zur Wahl. Fix ist mittlerweile auch die endgültige Zahl der wahlberechtigten Personen – es sind exakt 225.883 Österreicher und EU-Bürger.
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