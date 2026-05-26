Graz-Wahl: Diese Parteien stehen am Stimmzettel

Darunter sieben Parteien, die bereits im Gemeinderat vertreten sind, nämlich KPÖ, ÖVP, Grüne, SPÖ, KFG, Neos und FPÖ. Zur Wahl zugelassen wurden auch: die Piratenpartei (jung, progressiv, besser für Graz), MFG (Menschen Freiheit Grundrecht), das Demokratische Bündnis Österreich und die Liste Gaza (Stimmen für globale Gerechtigkeit). Die letzten beiden Listen haben es zum ersten Mal auf den Stimmzettel geschafft. Die Reihung richtet sich nach dem Ergebnis der Landtagswahl, weshalb die FPÖ an erster Stelle und die KPÖ erst an sechster genannt wird.