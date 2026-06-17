Wettermoderator Marcus Wadsak heiratete in Wien

Familie feierte in der Gondel mit

Ganz intim und im engsten Kreis gab sich das Brautpaar hoch über dem Prater das Jawort. Mit in der Gondel waren die Eltern, die Kinder, die Standesbeamtin und ein Fotograf. Da in einer Gondel lediglich elf Personen Platz finden, warteten die übrigen Gäste unten, wo anschließend ein Empfang stattfand.