Millie Bobby Brown im gewagten Korsettkleid

Millie Bobby Brown hat bei der „Stranger Things“-Premiere der fünften Staffel den roten Teppich regelrecht elektrisiert – mit einem gewagten Look, der garantiert niemanden kaltlässt.
Die 21-Jährige erschien in einem ultra-gewagten Couture-Dress von Ashi Studio (Fall 2025): ein Korsett, lediglich von einer feinen Mesh-Lage überzogen, kombiniert mit einer dramatisch ausladenden Tüllschleppe. Der Boudoir-Vibe? Unverkennbar – und vielleicht ihr mutigster Red-Carpet-Auftritt überhaupt.
Dazu trug Brown schwarze Pumps von Aldo, personalisiert mit „011“ an den Fersen – ein liebevolles Detail für ihre Kultfigur aus der Netflix-Erfolgsserie.
Outfit wie ein Kunstwerk
Der Look selbst ist ein architektonisches Mode-Statement: Das strukturierte Tüllkorsett formt skulpturale Hüften, während der asymmetrische Tüllrock vorne Beine zeigt und hinten in einer opulenten Schleppe versinkt. Ein Outfit wie ein Kunstwerk – und garantiert ein Gesprächsthema des Abends.
Ashi Studio, gegründet 2007 von dem saudi-arabischen Designer Mohammed Ashi, ist bekannt für dramatische Silhouetten zwischen Romantik und modernem Barock. Browns Kleid, das bereits zur Couture Week in Paris für Aufsehen sorgte, reiht sich perfekt in diese Handschrift ein.
Die weltweite Pressetour zur finalen Staffel ist für die „Stranger Things“-Stars emotional – das Kapitel Hawkins endet, und alle sind längst aus ihren Teenagerrollen herausgewachsen.
Serie wurde 2016 zum Riesenerfolg
„Stranger Things“ spielt in den 1980er-Jahren in der fiktiven Stadt Hawkins in Indiana und erzählt die Geschichte einer Gruppe junger Freunde, die gegen übernatürliche Schrecken aus der Schattenwelt kämpfen. Die Emmy-prämierte Serie wurde nach ihrer Veröffentlichung 2016 ein Riesenerfolg, gewann weltweit eine treue Fangemeinde und brachte Videospiele, Merchandise-Artikel, Cosplay, immersive Erlebnisse und ein mit dem Tony Award ausgezeichnetes Theaterstück hervor.
Mit Winona Ryder und David Harbour in den Hauptrollen katapultierte die Serie ihre jungen Darsteller, allen voran Millie Bobby Brown, die das Mädchen Eleven mit telekinetischen Kräften spielt, ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit.
Die fünfte Staffel wird in drei Teile aufgeteilt: Die ersten vier Folgen werden in Österreich am 27. November ausgestrahlt, die nächsten drei am 26. Dezember und das Finale am 1. Jänner. Die letzte Folge wird außerdem in ausgewählten Kinos in den USA und Kanada gezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.