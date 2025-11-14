Vorteilswelt
Wow-Auftritt in London

Millie Bobby Brown im gewagten Korsettkleid

Society International
14.11.2025 12:00

Millie Bobby Brown hat bei der „Stranger Things“-Premiere der fünften Staffel den roten Teppich regelrecht elektrisiert – mit einem gewagten Look, der garantiert niemanden kaltlässt. 

Die 21-Jährige erschien in einem ultra-gewagten Couture-Dress von Ashi Studio (Fall 2025): ein Korsett, lediglich von einer feinen Mesh-Lage überzogen, kombiniert mit einer dramatisch ausladenden Tüllschleppe. Der Boudoir-Vibe? Unverkennbar – und vielleicht ihr mutigster Red-Carpet-Auftritt überhaupt.

Dazu trug Brown schwarze Pumps von Aldo, personalisiert mit „011“ an den Fersen – ein liebevolles Detail für ihre Kultfigur aus der Netflix-Erfolgsserie.

Outfit wie ein Kunstwerk
Der Look selbst ist ein architektonisches Mode-Statement: Das strukturierte Tüllkorsett formt skulpturale Hüften, während der asymmetrische Tüllrock vorne Beine zeigt und hinten in einer opulenten Schleppe versinkt. Ein Outfit wie ein Kunstwerk – und garantiert ein Gesprächsthema des Abends.

Brown zeigte sich sich bei der Premiere von ihrer sexy Seite und trug das vermutlich gewagteste ...
Brown zeigte sich sich bei der Premiere von ihrer sexy Seite und trug das vermutlich gewagteste Outfit ihrer Karriere.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)
Am roten Teppich genoss Brown die Zeit mit Kumpel und „Stranger Things“-Kollgen Noah Schnapp
Am roten Teppich genoss Brown die Zeit mit Kumpel und „Stranger Things“-Kollgen Noah Schnapp(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)
Browns strukturiertes Tüllkorsett formt skulpturale Hüften und intensivierte so den ...
Browns strukturiertes Tüllkorsett formt skulpturale Hüften und intensivierte so den Boudoir-Vibe.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Ashi Studio, gegründet 2007 von dem saudi-arabischen Designer Mohammed Ashi, ist bekannt für dramatische Silhouetten zwischen Romantik und modernem Barock. Browns Kleid, das bereits zur Couture Week in Paris für Aufsehen sorgte, reiht sich perfekt in diese Handschrift ein.

Die weltweite Pressetour zur finalen Staffel ist für die „Stranger Things“-Stars emotional – das Kapitel Hawkins endet, und alle sind längst aus ihren Teenagerrollen herausgewachsen. 

Serie wurde 2016 zum Riesenerfolg
„Stranger Things“ spielt in den 1980er-Jahren in der fiktiven Stadt Hawkins in Indiana und erzählt die Geschichte einer Gruppe junger Freunde, die gegen übernatürliche Schrecken aus der Schattenwelt kämpfen. Die Emmy-prämierte Serie wurde nach ihrer Veröffentlichung 2016 ein Riesenerfolg, gewann weltweit eine treue Fangemeinde und brachte Videospiele, Merchandise-Artikel, Cosplay, immersive Erlebnisse und ein mit dem Tony Award ausgezeichnetes Theaterstück hervor.

Mit Winona Ryder und David Harbour in den Hauptrollen katapultierte die Serie ihre jungen Darsteller, allen voran Millie Bobby Brown, die das Mädchen Eleven mit telekinetischen Kräften spielt, ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit.

David Harbour als Jim Hopper and Millie Bobby Brown als Eleven
David Harbour als Jim Hopper and Millie Bobby Brown als Eleven(Bild: © 2025 Netflix, LLC.)

Die fünfte Staffel wird in drei Teile aufgeteilt: Die ersten vier Folgen werden in Österreich am 27. November ausgestrahlt, die nächsten drei am 26. Dezember und das Finale am 1. Jänner. Die letzte Folge wird außerdem in ausgewählten Kinos in den USA und Kanada gezeigt.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
