Millie Bobby Brown im gewagten Korsettkleid

Serie wurde 2016 zum Riesenerfolg

„Stranger Things“ spielt in den 1980er-Jahren in der fiktiven Stadt Hawkins in Indiana und erzählt die Geschichte einer Gruppe junger Freunde, die gegen übernatürliche Schrecken aus der Schattenwelt kämpfen. Die Emmy-prämierte Serie wurde nach ihrer Veröffentlichung 2016 ein Riesenerfolg, gewann weltweit eine treue Fangemeinde und brachte Videospiele, Merchandise-Artikel, Cosplay, immersive Erlebnisse und ein mit dem Tony Award ausgezeichnetes Theaterstück hervor.