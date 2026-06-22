Summer Terenzi: „Mein Vater wollte nie Kinder”

Marc Terenzi: Summer ist eine erwachsene, starke Frau

Im Gespräch mit „Bild“ sagte Marc Terenzi: „Ich wollte immer Vater sein. Ich will meine Kinder, ich liebe meine Kinder.“ Er sei in Therapie gewesen und habe sich verändert. Über seine Tochter Summer sagte er: „Summer ist eine erwachsene, starke Frau. Ich muss dieses Lied und ihr Verhalten respektieren.“ Er wünsche sich, es bei seinen Kindern wiedergutmachen zu können. „Das braucht Zeit. Ich hoffe darauf, eine zweite Chance zu bekommen.“ Laut „Bild“ hat Terenzi insgesamt vier Kinder, zwei stammen aus späteren Beziehungen.