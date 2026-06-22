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Tieftraurige Vorwürfe

Summer Terenzi: „Mein Vater wollte nie Kinder”

Society International
22.06.2026 10:10
Familiendrama bei Marc Terenzi: Die mittlerweile erwachsene Tochter Summer erhebt schwere ...
Familiendrama bei Marc Terenzi: Die mittlerweile erwachsene Tochter Summer erhebt schwere Vorwürfe.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / dpa / Marcus Brandt, www.instagram.com/summerterenzi)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der deutsche Sänger Marc Terenzi bittet seine Kinder nach einem sehr persönlichen Song seiner Tochter, in dem sie ihm tieftraurige Vorwürfe macht, um Verzeihung. „Ich war bis vor einem Jahr Alkoholiker und drogenabhängig und konnte deswegen kein guter Vater sein. Was ich zutiefst bereue und was mir leidtut“, sagte der 47-Jährige der „Bild“.

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Terenzi ist der Ex-Mann von Popsängerin Sarah Connor (46). Beide haben zwei gemeinsame erwachsene Kinder. Terenzi und Connor trennten sich schon Ende 2008.

Tochter Summer Terenzi thematisiert in einem neuen Lied ihre schwierige Beziehung zu ihrem Vater. „Mein Vater wollte nie Kinder“, singt die 19-Jährige auf Englisch in einem Ausschnitt des Liedes, den sie auf Instagram kurz vor ihrem 20. Geburtstag veröffentlichte. „Er war immer ein Narzisst, hat sich lieber für seine Geliebten entschieden“, heißt es in dem Song.

„Mein Vater wollte nie Kinder“, stellte die 19-jährige Terenzi-Tochter auf Instagram in den ...
„Mein Vater wollte nie Kinder“, stellte die 19-jährige Terenzi-Tochter auf Instagram in den Raum.(Bild: www.instagram.com/summerterenzi)

Im Video sitzt die Sängerin auf einem Bett mit einem großen Kuschelhasen im Arm, an der Wand klebt ein Poster der Serie „Hannah Montana“. Der Ausschnitt endet mit den Worten: „Für ihn werde ich nie gut genug sein, ich lerne immer noch, wie ich den Verlust verarbeite.“ Auf Instagram schrieb Summer, es sei einer der ehrlichsten und härtesten Songs, den sie je geschrieben habe. Sie habe viel geweint, aber es habe sie auch ein Stück weit geheilt.

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Marc Terenzi: Summer ist eine erwachsene, starke Frau
Im Gespräch mit „Bild“ sagte Marc Terenzi: „Ich wollte immer Vater sein. Ich will meine Kinder, ich liebe meine Kinder.“ Er sei in Therapie gewesen und habe sich verändert. Über seine Tochter Summer sagte er: „Summer ist eine erwachsene, starke Frau. Ich muss dieses Lied und ihr Verhalten respektieren.“ Er wünsche sich, es bei seinen Kindern wiedergutmachen zu können. „Das braucht Zeit. Ich hoffe darauf, eine zweite Chance zu bekommen.“ Laut „Bild“ hat Terenzi insgesamt vier Kinder, zwei stammen aus späteren Beziehungen.

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