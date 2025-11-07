Millie Bobby Brown lachte die bösen Gerüchte weg

Großes Staraufgebot in Hollywood: Der Cast der Netflix-Hitserie „Stranger Things“ ist zur Weltpremiere der fünften Staffel von jubelnden Fans empfangen worden. Doch alle warteten nur gespannt auf das erste Zusammentreffen von Millie Bobby Brown und David Harbour.
Vor dem ikonischen Grauman“s Chinese Theatre war ein schwarzer Teppich für Stars von „Stranger Things“ ausgelegt. Doch vor allem zwei Stars wurden mit großer Neugier erwartet: Millie Bobby Brown und David Harbour.
Die 21-Jährige und ihr Serien-Papa hatten nämlich erst vor wenigen Tagen für viele Schlagzeilen gesorgt. Demnach hätte die Schauspielerin Anzeige wegen Belästigung und Mobbing erstattet. Dass an den Gerüchten offensichtlich nichts dran ist, davon konnten sich die Fans am Donnerstagabend überzeugen.
Gut gelaunt am Red Carpet
Denn Brown, die in einem semi-transparenten Spitzenkleid mit Wow-Dekolleté einfach fantastisch aussah, und Harbour umarmten sich bei der Ankunft und zeigten sich gemeinsam und lachend auf dem roten Teppich.
Der Streamingdienst Netflix postete unter anderem ein Video der herzlichen Interaktion und schrieb dazu: „David Harbour und Millie Bobby Brown kommen zusammen bei der letzten ,Stranger Things‘-Premiere jemals an.“
Hier können Sie sich den kurzen Clip, in dem die beiden Stars zu sehen sind, anschauen:
In der Mystery-Serie spielt Harbour den bärbeißigen Sheriff Jim Hopper, der als Ziehvater der Protagonistin Eleven (Millie Bobby Brown) auftritt.
Letzte Staffel kommt in mehreren Teilen
„Stranger Things“ zählt zu den erfolgreichsten Netflix-Serien und hat sich zu einem Popkultur-Phänomen entwickelt.
Die ersten vier Folgen der fünften und letzten Staffel erscheinen am 27. November. Danach sind drei weitere Episoden ab dem 26. Dezember zu sehen. Das Finale wird dann an Neujahr gezeigt. Staffel vier lief 2022 über die Bildschirme.
Abschied fällt schwer
Brown sagte am Rande der Premiere, dass es schwer sei, nach neun Jahren von der Serie Abschied zu nehmen. Die Figur der Eleven, die mit vielen persönlichen Problemen zu kämpfen hatte, habe sie selbst sehr geprägt und inspiriert.
Harbour legte den Fans ans Herz, unbedingt die achte und letzte Folge zu schauen. Das Finale sei „erschütternd schön“ und zudem überwältigend, unheimlich und wild.
„Stranger Things“ ist eine Mischung aus Mystery und Coming-of-Age-Geschichte, die in den 80er-Jahren in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins spielt. Die jungen Helden um Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard) und Eleven (Millie Bobby Brown) müssen gegen das Böse aus einer unheimlichen Schattenwelt kämpfen.
