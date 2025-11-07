Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Premiere mit Harbour

Millie Bobby Brown lachte die bösen Gerüchte weg

Society International
07.11.2025 07:26
Böses Blut? Keineswegs! Millie Bobby Brown zeigten sich innig und gut gelaunt am roten Teppich ...
Böses Blut? Keineswegs! Millie Bobby Brown zeigten sich innig und gut gelaunt am roten Teppich bei der Premiere der letzten Staffel von „Stranger Things“.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Großes Staraufgebot in Hollywood: Der Cast der Netflix-Hitserie „Stranger Things“ ist zur Weltpremiere der fünften Staffel von jubelnden Fans empfangen worden. Doch alle warteten nur gespannt auf das erste Zusammentreffen von Millie Bobby Brown und David Harbour.

0 Kommentare

Vor dem ikonischen Grauman“s Chinese Theatre war ein schwarzer Teppich für Stars von „Stranger Things“ ausgelegt. Doch vor allem zwei Stars wurden mit großer Neugier erwartet: Millie Bobby Brown und David Harbour.

Die 21-Jährige und ihr Serien-Papa hatten nämlich erst vor wenigen Tagen für viele Schlagzeilen gesorgt. Demnach hätte die Schauspielerin Anzeige wegen Belästigung und Mobbing erstattet. Dass an den Gerüchten offensichtlich nichts dran ist, davon konnten sich die Fans am Donnerstagabend überzeugen.

Millie Bobby Brown posierte mit David Harbour am Red Carpet und bewies: An den bösen Gerüchten ...
Millie Bobby Brown posierte mit David Harbour am Red Carpet und bewies: An den bösen Gerüchten ist nichts dran!(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

Gut gelaunt am Red Carpet
Denn Brown, die in einem semi-transparenten Spitzenkleid mit Wow-Dekolleté einfach fantastisch aussah, und Harbour umarmten sich bei der Ankunft und zeigten sich gemeinsam und lachend auf dem roten Teppich.

Der Streamingdienst Netflix postete unter anderem ein Video der herzlichen Interaktion und schrieb dazu: „David Harbour und Millie Bobby Brown kommen zusammen bei der letzten ,Stranger Things‘-Premiere jemals an.“

Hier können Sie sich den kurzen Clip, in dem die beiden Stars zu sehen sind, anschauen:

In der Mystery-Serie spielt Harbour den bärbeißigen Sheriff Jim Hopper, der als Ziehvater der Protagonistin Eleven (Millie Bobby Brown) auftritt.

Letzte Staffel kommt in mehreren Teilen
„Stranger Things“ zählt zu den erfolgreichsten Netflix-Serien und hat sich zu einem Popkultur-Phänomen entwickelt.

Die 21-Jährige trug ein atemberaubendes Spitzenkleid, das ihre Kurven toll in Szene setzte.
Die 21-Jährige trug ein atemberaubendes Spitzenkleid, das ihre Kurven toll in Szene setzte.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Die ersten vier Folgen der fünften und letzten Staffel erscheinen am 27. November. Danach sind drei weitere Episoden ab dem 26. Dezember zu sehen. Das Finale wird dann an Neujahr gezeigt. Staffel vier lief 2022 über die Bildschirme.

Abschied fällt schwer
Brown sagte am Rande der Premiere, dass es schwer sei, nach neun Jahren von der Serie Abschied zu nehmen. Die Figur der Eleven, die mit vielen persönlichen Problemen zu kämpfen hatte, habe sie selbst sehr geprägt und inspiriert.

Die Stars feierten am Donnerstag die allerletzte Staffel von „Stranger Things“.
Die Stars feierten am Donnerstag die allerletzte Staffel von „Stranger Things“.(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

Harbour legte den Fans ans Herz, unbedingt die achte und letzte Folge zu schauen. Das Finale sei „erschütternd schön“ und zudem überwältigend, unheimlich und wild.

Lesen Sie auch:
Zwischen Millie Bobby Brown und ihrem Co-Star David Harbour herrscht derzeit wohl angespannte ...
Millie Bobby Brown
Schwere Vorwürfe gegen „Serien-Papa“ David Harbour
03.11.2025

„Stranger Things“ ist eine Mischung aus Mystery und Coming-of-Age-Geschichte, die in den 80er-Jahren in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins spielt. Die jungen Helden um Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard) und Eleven (Millie Bobby Brown) müssen gegen das Böse aus einer unheimlichen Schattenwelt kämpfen.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
142.013 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Sport-Mix
Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr
92.496 mal gelesen
Nach der Hochzeit im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs im Juni folgten für ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
87.880 mal gelesen
Mehr Society International
Premiere mit Harbour
Millie Bobby Brown lachte die bösen Gerüchte weg
Lob an Filmpartner
Lawrence packt über Sexszenen mit Pattinson aus
Kurioser Fetisch
Warum Thurman Tochter Maya vor Tarantino warnte
Date im Central Park
Hier kuschelt Sydney Sweeney mit Swift-Erzfeind
Ex-Dschungelkönigin
Ingrid van Bergen: Blind und zu arm für Heimplatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf