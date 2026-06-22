Italien startet mit massiver Hitzewelle in Sommer

Gesundheitliche Risiken im Fokus

Nach europäischen Schätzungen wurden im vergangenen Jahr mehr als 16.000 Todesfälle in der EU mit extremen Temperaturen in Verbindung gebracht. Besonders betroffen war Italien mit über 4500 hitzebedingten Todesfällen. In Mailand wurden dabei mehr als 1100 Fälle registriert – die höchste Zahl unter europäischen Großstädten. Während einer besonders intensiven Hitzewelle kam es dort innerhalb von nur zehn Tagen zu mehr als 300 zusätzlichen Todesfällen.