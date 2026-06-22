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„Krone“-Gastkommentar

Spiel ohne Plan

Kolumnen
22.06.2026 11:00
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der ...
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der Daten in Echtzeit liefert. 1996 etablierte er den weltweit ersten Hedge-Fonds für Privatanleger. Baha verfolgte stets die Vision, Fonds für Vermögende auch kleineren Anlegern zugänglich zu machen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Christian Baha
Von Christian Baha
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Wir Österreicher sind es gewohnt, uns seit Jahrzehnten durch Leistung einen Platz unter den Besten zu erarbeiten. Gemeint ist nicht der Fußball, sondern der stetige Aufstieg in der Zweiten Republik. Gemessen an Wohlstand, Einkommen, Wirtschaftsleistung und der hohen Anerkennung von „Made in Austria“ war Rot-Weiß-Rot lange ein Erfolgsmodell.

Doch seit Beginn der 20er-Jahre wird diese Erfolgsgeschichte nicht mehr fortgeschrieben. Die Ernüchterung spüren viele am eigenen Leib und in der Brieftasche. Wir können die Pandemie, den Ukraine-Krieg oder Donald Trump dafür verantwortlich machen. Tatsache ist: Andere Länder überholen uns links und rechts.

Erst diese Woche bestätigte das renommierte Schweizer IMD-Ranking den schleichenden Verlust an Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich mit 70 Industrienationen. Österreich liegt nur noch auf Platz 29, hinter Estland, Thailand, Vietnam und dem Oman. 2020 durften wir noch auf Rang 16 stolz sein. Österreich ist vom Spitzenfeld ins Mittelfeld zurückgefallen. Besonders kritisch wird die Effizienz von Regierung und Verwaltung beurteilt.

Das Ranking bildet den Aufstieg asiatischer und arabischer Staaten ab. Selbst die USA konnten sich verbessern. Dass auch andere europäische Länder an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, darf weder Trostpflaster noch Ausrede sein. De facto ist es wie bei unserer Nationalelf: Entscheidend sind fähige Trainer, die einen Matchplan haben. Und aus viel Potenzial das Beste herausholen.

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