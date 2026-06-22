Spiel ohne Plan

Das Ranking bildet den Aufstieg asiatischer und arabischer Staaten ab. Selbst die USA konnten sich verbessern. Dass auch andere europäische Länder an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, darf weder Trostpflaster noch Ausrede sein. De facto ist es wie bei unserer Nationalelf: Entscheidend sind fähige Trainer, die einen Matchplan haben. Und aus viel Potenzial das Beste herausholen.