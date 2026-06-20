Österreich gegen Argentinien, unsere Chance!

Nach dem Auftaktsieg gegen Jordanien hat sich Aufbruchstimmung breitgemacht. Das ganze Land fiebert mit, wenn am kommenden Montag Arnautovic & Co. gegen Lionel Messi antreten. Wirtschaftsflaute und Teuerung, politisches Hick-Hack und Spaltung sind für kurze Zeit vergessen. Das Land ist geeint in der Hoffnung, dass bitte ein Wunder geschehen möge. Oder zumindest ein Unentschieden.