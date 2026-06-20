Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Österreich gegen Argentinien, unsere Chance!

Kolumnen
20.06.2026 05:00
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart)
Porträt von Conny Bischofberger
Von Conny Bischofberger
0 Kommentare

Der Bundespräsident wird es in einer Kantine verfolgen, der Sportminister im Wiener WUK, die Rechnungshofpräsidentin beim Public Viewing in Innsbruck und der Bundeskanzler im Stadion von Dallas an der Seite des ÖFB-Präsidenten: Das Spiel David gegen Goliath, Österreich gegen Fußball-Weltmeister Argentinien.

Nach dem Auftaktsieg gegen Jordanien hat sich Aufbruchstimmung breitgemacht. Das ganze Land fiebert mit, wenn am kommenden Montag Arnautovic & Co. gegen Lionel Messi antreten. Wirtschaftsflaute und Teuerung, politisches Hick-Hack und Spaltung sind für kurze Zeit vergessen. Das Land ist geeint in der Hoffnung, dass bitte ein Wunder geschehen möge. Oder zumindest ein Unentschieden.

80.000 Fans jubelten letzten Mittwoch im mächtigen Bay-Area-Stadium von San Francisco mit unserer Mannschaft und ihrem Trainer Ralf Rangnick. Ein Sieg made in Austria. Die nicht sehr Fußball-affinen Amerikaner trauten ihren Augen nicht. Wo kamen plötzlich so viele Austrians her? Gute Frage bei Kartenpreisen ab 350 Dollar und 25 Dollar für ein Bier.

„Fußball ist wie Liebe“, sagte der Autor und bekennende Fußball-Fan Franzobel einmal. „Eine übergroße Sehnsucht, ein ewiges Hoffen und Bangen.“ Und auch das Gefühl der Kleinheit, auf die wir immer wieder zurückgeworfen werden.

Aber nicht beim Spiel gegen Argentinien. Hier zählt es schon als großer Erfolg, gegen die beste Mannschaft der Welt überhaupt anzutreten. Motto: Wir haben zwar praktisch keine Chance, aber die werden wir nutzen!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
20.06.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Top 3

Gelesen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.532 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
168.037 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Wirtschaft
In immer mehr Billa-Filialen wird es nun ruhig
77.265 mal gelesen
Einmal die Woche wird eine Stunde lang Rücksicht auf Menschen mit Autismus, ADHS oder andere ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
EU als Bankomat für die Ukraine?
„Krone“-Kommentar
Pass für Terroristen: Was bleibt, ist große Sorge
„Krone“-Kommentar
Trumps Iran-Deal ist der Gaza-Flop in XXL
„Krone“-Kommentar
Endlich Grund zur Freude
„Krone“-Kommentar
Das tut uns in so bewegten Zeiten wahrlich gut
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf