Kickl ist kaum zu verhindern

Der eigentliche 70. Geburtstag der stärksten Parlamentspartei des Landes, der FPÖ, liegt zwar schon einige Monate zurück, sie feiert ihn aber erst heute mit einem Festakt in der Hofburg und einem Volksfest auf dem Stephansplatz. Und Grund zum Feiern hat sie allemal: nicht nur, weil sie 70 Jahre lang alle Abstürze, vom Innsbrucker Parteitag 1986, über Knittelfeld 2002 und Ibiza 2019, vier gescheiterte Regierungsbeteiligungen, sowie Ausgrenzung, Diffamierung und Stigmatisierung überlebt hat, sondern vor allem, weil sie zurzeit in allen Umfragen stabil bei nahezu 40 Prozent liegt.