Sepp Schellhorn, es ist an der Zeit zu gehen!

19 Projekte umgesetzt

Wer die Emotion hinter dieser Szene nicht nachvollziehen kann, stelle sich nun Sepp Schellhorn vor. Seit dem 3. März 2025 ist der 59-Jährige Staatssekretär für Deregulierung im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten. Für 17.165 Euro brutto pro Monat, 14-mal im Jahr.

Monatelang fiel der Neos-Politiker nur durch seine Luxus-Limousine auf, durch geschmacklose NS-Vergleiche, Steakverkostung und Bundesländer-Schrumpfungs-Fantasien – dann monatelang durch gar nichts. Von seinen 113 geplanten Deregulierungsmaßnahmen wurden 19 umgesetzt, das zweite Sparpaket ist mittlerweile wegen chronischer Erfolglosigkeit abgesagt. Eine Leistungsbilanz, die auf einen Post-it-Zettel passt.

„19 Projekte umgesetzt. Überarbeiten Sie sich nicht!“



Der ehemalige Wut-Wirt bringt nur noch die Volksseele zum Kochen. Der Name seines YouTube-Kanals, „Sepp, was machst du?“, ist die Frage, die sich alle Steuerzahler stellen. Eine Antwort darauf gibt er selbst: „Ich bin jener, der keine Entscheidungen treffen kann.“ Da ist nichts und die Bevölkerung leidet finanziell – eine Politik wie ein Phantomschmerz. Dabei sollte die Frage vielmehr lauten: Warum ist er noch Staatssekretär? Ein Deregulierungs-Politiker, der nichts deregulieren kann, hat sich zu deregulieren.