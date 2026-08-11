Die Aufstellung: So startet Sturm gegen Fenerbahce

„... dann brennt die Hütte!“

„Wenn wir ein Tor machen, egal ob in der 1. oder 85. Minute, ist alles möglich, dann brennt die Hütte“, sagte der 21-jährige Mainz-Leihstürmer Nelson Weiper, nachdem er sein Team am Samstag in der Liga in Hartberg als „Joker“ per Doppelpack zum 2:0-Erfolg geschossen hatte. Vor ausverkauftem Haus soll wie beim 4:0-Heimsieg gegen Heart of Midlothian in der 2. Quali-Runde ein gelungener Europacup-Abend gefeiert werden, die Fraktion des türkischen Vizemeisters wird allerdings auch zahlreich und lautstark zugegen sein.