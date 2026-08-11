Die Aufstellung: So startet Sturm gegen Fenerbahce

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Sturm-Graz-Trainer Fabio Ingolitsch in der Qualifikation zur Champions League gegen Fenerbahce Istanbul den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Die kleine Chance auf die Champions League will Vizemeister Sturm gegen Fenerbahce unbedingt nutzen. Mit einer 0:2-Hypothek aus dem Hinspiel in Istanbul gehen die Steirer in Graz-Liebenau ins Retourmatch der 3. Quali-Runde gegen die Millionentruppe aus der Türkei. Der Heimvorteil soll die Schwarz-Weißen zu einer Überraschung und damit ins Playoff zur Königsklasse tragen, die Liga-Phase in der Europa League ist jedenfalls schon fix.
„... dann brennt die Hütte!“
„Wenn wir ein Tor machen, egal ob in der 1. oder 85. Minute, ist alles möglich, dann brennt die Hütte“, sagte der 21-jährige Mainz-Leihstürmer Nelson Weiper, nachdem er sein Team am Samstag in der Liga in Hartberg als „Joker“ per Doppelpack zum 2:0-Erfolg geschossen hatte. Vor ausverkauftem Haus soll wie beim 4:0-Heimsieg gegen Heart of Midlothian in der 2. Quali-Runde ein gelungener Europacup-Abend gefeiert werden, die Fraktion des türkischen Vizemeisters wird allerdings auch zahlreich und lautstark zugegen sein.
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