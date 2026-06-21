Prinz William: Geburtstagsfoto mit „Daddys Girl“

Großbritanniens Prinz William wird heute 44 Jahre alt. Zum Geburtstag postete die Royal Family ein entzückendes Foto mit dem Thronfolger und einem weiteren Familienmitglied. Allerdings dürfte es rund um den angekündigten Besuch von Williams Bruder Harry aktuell Spannungen im Königshaus geben ...
Auf dem Foto, welches auf der offiziellen Instagram-Seite veröffentlicht wurde, posiert Prinz William mit Tochter Prinzessin Charlotte, die etwas schüchtern in die Kamera lächelt. Die Aufnahme dürfte während der Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ für König Charles III. entstanden sein, William trägt Uniform.
„Alles Gute zum Geburtstag und zum Vatertag an den besten Papa der Welt. Wir haben dich lieb, C, G, C & L“, ist unter dem Bild zu lesen. Wie das Königshaus kürzlich bekannt gab, wird Williams ältester, Prinz George (12) dem Vorbild seines Vaters folgend, das Elte-Internat Eton besuchen.
Derzeit besucht George noch gemeinsam mit seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) die Lambrook School westlich von London.
Royale Tradition in Eton
Auch Prinz William (44) und sein Bruder Harry (41) besuchten das renommierte College, das nahe Schloss Windsor liegt. Zudem ist die Schule nur wenige Minuten von der Forest Lodge, dem Familienwohnsitz, entfernt.
Berichten zufolge haben sich Kate und William die Entscheidung nicht leicht gemacht und mehrere Schulen besucht. Immer wieder heißt es, die 44-Jährige legt – wie schon Williams verstorbene Mutter Prinzessin Diana – Wert darauf, dass ihre Kinder eine möglichst normale Kindheit haben.
Wirbel um Harry-Besuch
Apropos Prinz Harry: Williams jüngerer Bruder will im Juli mit Kind und Kegel nach Großbritannien reisen – und das sorgt für Spannungen, wie Royalkommentator Tom Sykes in einer Folge seines Podcasts „The Royalist“ berichtet. Harry und Meghan planen nämlich einen Besuch bei König Charles, was William sauer aufstößt.
„William ist so entsetzt über das, was er als Verrat seines Vaters betrachtet, dass er sich geweigert hat, nach dem Trooping the Colour am vergangenen Wochenende am üblichen Familienessen teilzunehmen“, erklärt Sykes. Der Prince of Wales soll immer noch erbost über Aussagen seines Bruders sowie den Bruch mit der Familie sein.
Stattdessen soll William die Feierlichkeiten sofort nach dem offiziellen Teil mit seiner Frau Prinzessin Kate (44) und den drei Kindern verlassen haben. Charles hingegen soll dem Besuch gelassen entgegenblicken: Er freue sich laut der Quelle darauf, Zeit mit seinen Enkeln Archie (7) und Lilibet (5) zu verbringen, die er seit Jahren nicht mehr gesehen haben soll.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.