Kate ist zurück: Erstes Ascot seit drei Jahren!

Besucherinnen und Besucher treffen am zweiten Tag des traditionsreichen Royal-Ascot-Rennens in Ascot, England, ein (Bild: AP/Alastair Grant)

Rennbesucherinnen beim Picknick während der Royal-Ascot-Veranstaltung. (Bild: EPA/NEIL HALL)

Besucherinnen und Besucher treffen am zweiten Tag des traditionsreichen Royal-Ascot-Rennens in Ascot, England, ein (Bild: AP/Alastair Grant)

Besucherinnen und Besucher treffen am zweiten Tag des traditionsreichen Royal-Ascot-Rennens in Ascot, England, ein (Bild: AP/Alastair Grant)

Besucherinnen und Besucher treffen am zweiten Tag des traditionsreichen Royal-Ascot-Rennens in Ascot, England, ein (Bild: AP/Alastair Grant)

Besucherinnen und Besucher treffen am zweiten Tag des traditionsreichen Royal-Ascot-Rennens in Ascot, England, ein (Bild: AP/Alastair Grant)

Besucherinnen und Besucher treffen am zweiten Tag des traditionsreichen Royal-Ascot-Rennens in Ascot, England, ein (Bild: AP/Alastair Grant)

Besucherinnen und Besucher treffen am zweiten Tag des traditionsreichen Royal-Ascot-Rennens in Ascot, England, ein (Bild: AP/Alastair Grant)

Besucherinnen und Besucher treffen am zweiten Tag des traditionsreichen Royal-Ascot-Rennens in Ascot, England, ein (Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Besucherinnen und Besucher treffen am zweiten Tag des traditionsreichen Royal-Ascot-Rennens in Ascot, England, ein (Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Besucherinnen und Besucher treffen am zweiten Tag des traditionsreichen Royal-Ascot-Rennens in Ascot, England, ein (Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Besucherinnen und Besucher treffen am zweiten Tag des traditionsreichen Royal-Ascot-Rennens in Ascot, England, ein (Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Besucherinnen und Besucher treffen am zweiten Tag des traditionsreichen Royal-Ascot-Rennens in Ascot, England, ein (Bild: AP/Alastair Grant)