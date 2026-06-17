Kate ist zurück: Erstes Ascot seit drei Jahren!

Prinzessin Kate feierte bei Royal Ascot ihr langersehntes Comeback! Die Princess of Wales nahm erstmals seit drei Jahren wieder am berühmten Pferderennen teil und sorgte damit für einen der emotionalsten Momente des zweiten Veranstaltungstages.
Gemeinsam mit Prinz William nahm die 43-Jährige, gekleidet in ein an der traditionellen Kutschenprozession teil und wurde von den Zuschauern begeistert empfangen. Zuletzt war Kate im Jahr 2023 bei Royal Ascot zu Gast gewesen.
In der ersten Kutsche nahmen König Charles III. und Königin Camilla gemeinsam mit Daniel Chatto und Lady Sarah Chatto Platz. Direkt dahinter folgte die zweite Kutsche mit Prinz William und Prinzessin Kate, die von dem Duke und der Duchess of Richmond and Gordon begleitet wurden.
Freude umso größer nach Absage im Vorjahr
Im vergangenen Jahr hatte die Ehefrau des Thronfolgers die Veranstaltung aufgrund ihrer Krebsbehandlung verpasst. Damals hatte ihre Nennung im offiziellen Programm zunächst für Verwirrung gesorgt, nachdem sie letztlich nicht erschienen war. Kensington-Palast stellte später klar, dass ein Besuch nie fest eingeplant gewesen sei.
Umso größer war nun die Freude über ihre Rückkehr. Elegant wie gewohnt präsentierte sich Kate an der Seite von Prinz William und setzte damit ein weiteres Zeichen ihrer schrittweisen Rückkehr zu öffentlichen Verpflichtungen.
Prinzessin Kate feierte ihr großes Ascot-Comeback! Klicken Sie sich durch weitere Bilder ihres Auftritts und der Kutschenprozession:
Carole Middleton und Alizée Thevenet begeistern mit ihren Looks
Während die Royals die traditionsreiche Prozession anführten, zog auch Carole Middleton die Blicke auf sich. Die Mutter von Prinzessin Kate setzte am zweiten Tag von Royal Ascot auf Nachhaltigkeit und zeitlose Eleganz.
Für ihren Auftritt wählte sie erneut das rosafarbene Coatdress von Catherine Walker, das sie bereits bei der Hochzeit ihrer Tochter Pippa im Jahr 2017 getragen hatte. Mit passendem Hut und abgestimmten Accessoires verlieh sie dem bewährten Look eine frische, royale Note.
An ihrer Seite strahlte Alizée Thevenet, die Ehefrau von James Middleton, in einem stilvollen, mit Blümchen gesprenkelten weißen Outfit mit Rüschenkragen und modernem Boater-Hut.
Die französische Finanzexpertin Alizée Thevenet gilt längst als Mode-Insider-Tipp innerhalb des erweiterten Middleton-Kreises. Mit ihrem charakteristischen Boho-Chic und ihrem Gespür für elegante, zeitlose Looks sorgt sie regelmäßig für Begeisterung bei royalen Veranstaltungen.
Gut gelaunt und mit einem Lächeln für die Fotografen präsentierten sich Carole Middleton und ihre Schwiegertochter bei ihrer Ankunft auf dem berühmten Rennplatz. Das sonnige Wetter bot dabei die perfekte Kulisse für den zweiten Renntag des prestigeträchtigen Pferdesport-Events.
Die Damen von Royal Ascot zeigten sich auch am zweiten Veranstaltungstag wieder in Bestform. Klicken Sie sich durch die Looks und spektakulärsten des Tages:
Besonders auffällig: Beide Damen erfüllten mühelos die strengen Kleider- und Hutvorschriften des royalen Events. Die kunstvollen Kopfbedeckungen gehören traditionell zu den wichtigsten Mode-Statements bei Royal Ascot – und auch in diesem Jahr scheinen extravagante Hüte wieder zu den absoluten Hinguckern zu zählen.
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