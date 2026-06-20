Breite Front für den Erhalt von Bezirksgerichten

Verärgert zeigt sich Fürst vor allem über die Informationspolitik des Bundes. Laut Fürst erfahre das Burgenland immer wieder aus den Medien von Vorhaben, die das Land betreffen. „Wir haben es wirklich satt, ständig aus den Medien zu erfahren, was der Bund im Burgenland alles vorhat“, so der Klubobmann. Das habe er zuletzt auch im SPÖ-Bundespräsidium deutlich gemacht.