Mann attackierte mehrere Personen mit einem Messer

Dramatische Szenen spielten sich Samstagnachmittag im oststeirischen Sinabelkirchen ab: Offenbar im Zuge eines Familienstreits soll ein Mann in einem Wohnhaus mehrere Personen mit einem Messer verletzt haben.
Laut ersten Informationen der Polizei dürfte es am Samstagnachmittag in einem Wohnhaus in Sinabelkirchen zu einem Familienstreit gekommen sein, der offenbar völlig eskalierte. Demnach soll ein Mann mehrere Personen mit einem Messer angegriffen und teils schwer verletzt haben.
Zahlreiche Polizeistreifen rückten zum Haus aus. „Alle Personen wurden in Sicherheit gebracht“, sagt Polizei-Sprecher Fritz Grundnig. Ein Todesopfer dürfte die Attacke zum Glück nicht gefordert haben.
Nähere Informationen zum Täter und zur Ursache des Gewaltdelikts sind derzeit noch nicht bekannt.
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