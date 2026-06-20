36 Grad! Hier war es so heiß wie 2026 noch nie

Hitzewelle überrollt den Osten

So hohe Werte dürfte die aktuelle Hitzewelle nicht bringen, auch der bisherige österreichische Juni-Hitzerekord von 38,6 Grad im Jahr 2013 bleibt wohl außer Reichweite. Dennoch haben es die Temperaturen in sich, neben Bad Deutsch-Altenburg wurde an vier weiteren Messstationen der GeoSphere Austria die 35-Grad-Marke geknackt.