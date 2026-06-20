Auch ein Gewitter konnte die Giants nicht stoppen!

Was für eine Machtdemonstration! Die Footballer der Grazer Giants zerlegten die Vienna Knights, die erst zwei Spiele verloren hatten, in sämtliche Bestandteile. Die Steirer feierten einen deutlichen 58:15-Heimsieg und überholten die Gäste in der AFL-Tabelle. Sportchef Christoph Kipperer streute der Mannschaft Rosen.
Und schon wieder war ein schweres Gewitter Spielverderber. Der Football-Schlager zwischen den Grazer Giants und den Vienna Knights konnte Samstagnachmittag erst mit einer Stunde Verspätung losgehen.
Beim ersten Spiel haben sie uns überrascht. Aber wir haben gewusst, dass wir besser sind. Ich bin sehr zufrieden.“
Giants-Sportchef Christoph Kipperer
Im Duell zwischen dem Vierten und Dritten der AFL erwischten die Grazer dann einen guten Start. Quarterback Bastian Steinmair schickte Max Haidvogl – Touchdown! Nach dem Ausgleich der Wiener schlugen die Giganten postwendend zurück. Steinmair bediente Edwin Morales, der den Turbo zündete und in die Endzone raste – 14:7.
Die Zuschauer auf der vollen Tribüne am Grazer „Actionberg“ wurden für ihr Ausharren jedenfalls belohnt. Die Mannschaften lieferten sich einen packenden Schlagabtausch, es ging hin und her. Im zweiten Viertel waren wieder die Gäste vorne (15:14), die Giants blieben aber cool, krallten sich neuerlich die Führung (20:15).
Die „Basti Fantasti“ Steinmair und Co. bis zur Pause auf 23:15 ausbauten. Die Mannen von Trainer Stefan Pokorny ließen nichts mehr anbrennen, feierten letztlich einen deutlichen 58:15-Kantersieg. Die Revanche für die Niederlage im ersten Duell (18:20) gelang mehr als eindrucksvoll.
Für die Gäste war es die höchste Saisonniederlage und sie wurden zudem von Graz in der Tabelle überholt. Da applaudierte auch Christoph Kipperer. „Beim ersten Spiel haben sie uns überrascht. Aber wir haben gewusst, dass wir besser sind. Ich bin sehr zufrieden“, freute sich der Sportchef, der auch dem rot-weiß-roten Quarterback Rosen streute. „Basti hat super gespielt, das Spiel extrem gut geleitet.“ In der letzten Runde wartet jetzt noch auswärts Schlusslicht Tirol.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.