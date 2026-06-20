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Auch ein Gewitter konnte die Giants nicht stoppen!

Sport-Mix
20.06.2026 19:31
Die Grazer Giants schossen ihren Gegner aus dem Eggenberger Stadion.
Die Grazer Giants schossen ihren Gegner aus dem Eggenberger Stadion.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Was für eine Machtdemonstration! Die Footballer der Grazer Giants zerlegten die Vienna Knights, die erst zwei Spiele verloren hatten, in sämtliche Bestandteile. Die Steirer feierten einen deutlichen 58:15-Heimsieg und überholten die Gäste in der AFL-Tabelle. Sportchef  Christoph Kipperer streute der Mannschaft Rosen.

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Und schon wieder war ein schweres Gewitter Spielverderber. Der Football-Schlager zwischen den Grazer Giants und den Vienna Knights konnte Samstagnachmittag erst mit einer Stunde Verspätung losgehen.

Zitat Icon

Beim ersten Spiel haben sie uns überrascht. Aber wir haben gewusst, dass wir besser sind. Ich bin sehr zufrieden.“

Giants-Sportchef Christoph Kipperer

Im Duell zwischen dem Vierten und Dritten der AFL erwischten die Grazer dann einen guten Start. Quarterback Bastian Steinmair schickte Max Haidvogl – Touchdown! Nach dem Ausgleich der Wiener schlugen die Giganten postwendend zurück. Steinmair bediente Edwin Morales, der den Turbo zündete und in die Endzone raste – 14:7.

Quarterback Bastian Steinmair lieferte eine bärenstarke Leistung ab.
Quarterback Bastian Steinmair lieferte eine bärenstarke Leistung ab.(Bild: GEPA)

Die Zuschauer auf der vollen Tribüne am Grazer „Actionberg“ wurden für ihr Ausharren jedenfalls belohnt. Die Mannschaften lieferten sich einen packenden Schlagabtausch, es ging hin und her. Im zweiten Viertel waren wieder die Gäste vorne (15:14), die Giants blieben aber cool, krallten sich neuerlich die Führung (20:15).

Die „Basti Fantasti“ Steinmair und Co. bis zur Pause auf 23:15 ausbauten. Die Mannen von Trainer Stefan Pokorny ließen nichts mehr anbrennen, feierten letztlich einen deutlichen 58:15-Kantersieg. Die Revanche für die Niederlage im ersten Duell (18:20) gelang mehr als eindrucksvoll.

Mit dem Kantersieg gegen die Vienna Knights holten sich die Grazer Platz drei in der ...
Mit dem Kantersieg gegen die Vienna Knights holten sich die Grazer Platz drei in der AFL-Tabelle.(Bild: GEPA)

Für die Gäste war es die höchste Saisonniederlage und sie wurden zudem von Graz in der Tabelle überholt. Da applaudierte auch Christoph Kipperer. „Beim ersten Spiel haben sie uns überrascht. Aber wir haben gewusst, dass wir besser sind. Ich bin sehr zufrieden“, freute sich der Sportchef, der auch dem rot-weiß-roten Quarterback Rosen streute. „Basti hat super gespielt, das Spiel extrem gut geleitet.“ In der letzten Runde wartet jetzt noch auswärts Schlusslicht Tirol.

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