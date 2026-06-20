Auch ein Gewitter konnte die Giants nicht stoppen!

Für die Gäste war es die höchste Saisonniederlage und sie wurden zudem von Graz in der Tabelle überholt. Da applaudierte auch Christoph Kipperer. „Beim ersten Spiel haben sie uns überrascht. Aber wir haben gewusst, dass wir besser sind. Ich bin sehr zufrieden“, freute sich der Sportchef, der auch dem rot-weiß-roten Quarterback Rosen streute. „Basti hat super gespielt, das Spiel extrem gut geleitet.“ In der letzten Runde wartet jetzt noch auswärts Schlusslicht Tirol.