Real Madrid bezieht Stellung zu Olise-Gerüchten

„Respekt für Bayern München“

Auch an den deutschen Rekordmeister richteten die Spanier ein paar Worte – unterstrichen dabei die gute und ehrliche Beziehung zwischen den beiden Top-Klubs: „Real Madrid möchte zudem die ausgezeichnete institutionelle Beziehung zu Bayern München hervorheben, mit der eine lange Geschichte gegenseitigen Respekts, Zusammenarbeit und Bewunderung verbunden ist, und bedauert die Verbreitung von Spekulationen, die nicht der Realität entsprechen.“