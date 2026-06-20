Real Madrid bezieht Stellung zu Olise-Gerüchten

Es wäre der Transfer des Sommers, sollte Bayern Münchens Michael Olise wirklich, zu Real Madrid wechseln. Die Spanier dementierten nun in einem offiziellen Klub-Statement den Kontakt zum französischen Superstar.
„Angesichts der in verschiedenen Medien veröffentlichten Informationen über ein angebliches Interesse unseres Vereins an Bayern Münchens Spieler Michael Olise möchte Real Madrid C.F. klarstellen, dass weder direkter noch indirekter Kontakt zu dem genannten Fußballer, seinen Beratern oder Personen aus seinem Umfeld bestand“, stellte der spanische Klub im Statement klar.
„Respekt für Bayern München“
Auch an den deutschen Rekordmeister richteten die Spanier ein paar Worte – unterstrichen dabei die gute und ehrliche Beziehung zwischen den beiden Top-Klubs: „Real Madrid möchte zudem die ausgezeichnete institutionelle Beziehung zu Bayern München hervorheben, mit der eine lange Geschichte gegenseitigen Respekts, Zusammenarbeit und Bewunderung verbunden ist, und bedauert die Verbreitung von Spekulationen, die nicht der Realität entsprechen.“
Fotos mit Bayern gelöscht
Seit Wochen berichteten mehrere Medien über einen möglichen Transfer des französischen Superstars Michael Olise zu Real Madrid. Erst vor wenigen Tagen löschte dann der Offensivspieler alle Bilder mit den deutschen Rekordmeister von Instagram – was viele als ein mögliches Abschiedszeichen sahen.
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