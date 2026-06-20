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Bereit für WM-Kracher?

Mit Spezialschutz! Posch zurück im ÖFB-Training

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.06.2026 19:12
Stefan Posch ist zurück im ÖFB-Teamtraining.
Stefan Posch ist zurück im ÖFB-Teamtraining.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Stefan Posch ist zurück im Teamtraining! Am Samstag hat der ÖFB ein Foto des Rechtsverteidigers auf Instagram gepostet, auf dem er im Trainingsoutfit und mit seiner Spezialschiene ausgestattet zu sehen ist.

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„Poschi is back!“, steht unter dem Foto, das Posch mit Spezialschutz im Trainingsdress zeigt. Gute Neuigkeiten für Teamchef Ralf Rangnick und seine Mannschaft. Weitere Fotos zeigen den 29-Jährigen, wie er bereits wieder an den Trainingseinheiten teilnimmt. 

Posch erlitt im Auftaktspiel gegen Jordanien nach einem Zusammenstoß einen Kieferbruch. Die Verletzung wurde nach einer durchgeführten CT-Untersuchung bestätigt. Das befürchtete WM-Aus blieb aber glücklicherweise aus. 

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Bereit für das Argentinien-Spiel?
Ob Posch bereit für einen Einsatz im WM-Kracher gegen Argentinien am Montag (ab 19 Uhr in sportkrone.at-Liveticker) ist, wird sich erst noch zeigen müssen. 

Der 29-Jährige ist als Rechtsverteidiger unbestrittener Stammspieler. Ein möglicher Ersatz für das Duell mit dem Titelverteidiger am Montag in Dallas wäre Konrad Laimer, der diese Position bei seinem Klub Bayern oft spielt. Infrage kommen auch Patrick Wimmer oder Phillipp Mwene.

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Die ÖFB-Auswahl flog noch am Samstag nach Dallas, wo am Sonntag das Abschlusstraining steigt.

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