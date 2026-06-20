Mit Spezialschutz! Posch zurück im ÖFB-Training

Stefan Posch ist zurück im Teamtraining! Am Samstag hat der ÖFB ein Foto des Rechtsverteidigers auf Instagram gepostet, auf dem er im Trainingsoutfit und mit seiner Spezialschiene ausgestattet zu sehen ist.
„Poschi is back!“, steht unter dem Foto, das Posch mit Spezialschutz im Trainingsdress zeigt. Gute Neuigkeiten für Teamchef Ralf Rangnick und seine Mannschaft. Weitere Fotos zeigen den 29-Jährigen, wie er bereits wieder an den Trainingseinheiten teilnimmt.
Posch erlitt im Auftaktspiel gegen Jordanien nach einem Zusammenstoß einen Kieferbruch. Die Verletzung wurde nach einer durchgeführten CT-Untersuchung bestätigt. Das befürchtete WM-Aus blieb aber glücklicherweise aus.
Bereit für das Argentinien-Spiel?
Ob Posch bereit für einen Einsatz im WM-Kracher gegen Argentinien am Montag (ab 19 Uhr in sportkrone.at-Liveticker) ist, wird sich erst noch zeigen müssen.
Der 29-Jährige ist als Rechtsverteidiger unbestrittener Stammspieler. Ein möglicher Ersatz für das Duell mit dem Titelverteidiger am Montag in Dallas wäre Konrad Laimer, der diese Position bei seinem Klub Bayern oft spielt. Infrage kommen auch Patrick Wimmer oder Phillipp Mwene.
Die ÖFB-Auswahl flog noch am Samstag nach Dallas, wo am Sonntag das Abschlusstraining steigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.