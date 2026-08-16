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Flog über Rumänien

NATO-Kampfjet schoss erneut Drohne über EU-Land ab

Ausland
16.08.2026 07:35
Ein spanischer Kampfjet schoss die Drohne über Rumänien ab. (Symbolbild)
Ein spanischer Kampfjet schoss die Drohne über Rumänien ab. (Symbolbild)(Bild: LEO 78 - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Am Sonntag ist wieder eine Drohne illegal in den Luftraum von Rumänien eingedrungen. Ein NATO-Kampfjet schoss das Flugobjekt ab. Woher die Drohne kam, ist bisher noch nicht öffentlich bekannt.

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Ein spanischer F-18-Kampfjet hat am Sonntag im Auftrag der NATO eine Drohne über Rumänien abgeschossen. Das unbemannte Flugobjekt sei illegal in den nationalen Luftraum eingedrungen, teilte das rumänische Verteidigungsministerium mit. Es war bereits die vierte Drohne, die in diesem Jahr über dem Land abgeschossen wurde.

Die Radare hätten die Drohne geortet, als sie aus dem benachbarten Moldau in den rumänischen Luftraum eindrang. Zur Herkunft der Drohne machte das Ministerium keine Angaben. Die Trümmer seien in einem unbewohnten Gebiet niedergegangen.

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Das NATO-Mitglied Rumänien hat eine über 600 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine. In den vergangenen vier Jahren wurde der rumänische Luftraum wiederholt von russischen Drohnen verletzt. Im Juli schossen rumänische F-16-Kampfjets erstmals drei russische Drohnen ab. Im Zuge eines Angriffs auf die benachbarte Ukraine war zuvor in diesem Jahr eine russische Drohne in einen Wohnblock in der Stadt Galati gestürzt und hatte zwei Menschen verletzt.

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