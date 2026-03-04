Fiakerpferd brach nieder: Vor Ort eingeschläfert

Pferd alt und abgemagert

Auch die Polizei traf kurze Zeit später ein und sicherte die Straße. Ein herbeigerufener Tierarzt stellte fest, dass das Pferd in einem schlechten Allgemeinzustand war. Nicht nur war das Tier bereits etwa 30 Jahre alt, auch der Futterzustand ließ zu wünschen übrig. Auf Fotos sind deutlich die Rippen des Tieres zu sehen. Da das Pferd äußerst schwach war, wurde entschieden, den Rappen noch vor Ort zu erlösen.