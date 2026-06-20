„Terror-Syrer“: Beamte brauchen Extra-Schutz

Ministerin fordert Fortbildungen für Richter

Es sei naiv, darauf zu vertrauen, dass jemand, der bereit war, für eine Ideologie Menschen zu töten, sich völlig geändert hat. Zudem pocht Bauer auf die Umsetzung der im Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen festgelegten Weiter- und Fortbildungen für Richter: „Es braucht verpflichtende Fort- und Weiterbildungen für Richter gerade in den Bereichen der politisch-islamistischen Ideologien und ehrkultureller Gewalt. Hier sind Urteile gefallen, die auf fehlendes Wissen in diesem Bereich schließen lassen. Da müssen wir Lücken schließen“, so die Ministerin.