Breite Polit-Allianz gegen Pass für „Terror-Syrer“

Er hat mit Waffen hantiert, bei militärischen Operationen zur Errichtung eines Kalifats mitgewirkt – und ist im Jahr 2014 nach Österreich gekommen. Der Fall des Syrers G. (Name der Redaktion bekannt) hatte eine Welle der Entrüstung zur Folge. In der Bevölkerung, aber auch in der Politik.

Innenministerium sieht „Fehlurteil“

Nicht nur der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), sondern auch das Innenministerium sieht in der Gerichtsentscheidung ein klares Fehlurteil, noch dazu mangelhaft begründet. Wörtlich heißt es: „Es wurde aus Sicht des Innenministeriums nicht ausreichend geprüft, ob der Syrer eine positive Einstellung zu Österreich hat und sich mit den österreichischen Werten tatsächlich identifiziert.“ Da die steirische Landesregierung Revision erhob, geht die Causa sicher in die nächste Runde.