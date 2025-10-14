Spitzenforscher wissen Nachwuchs gut betreut

Campus wird weiter ausgebaut

Bereits seit dem 1. September werden dort in drei Gruppen rund 40 Kinder mit mehr als 20 Nationalitäten betreut. Bis zu acht Gruppen finden künftig in dem klimafitten Gebäude Platz. Und der Bedarf dafür ist da: Bis 2036 will das Institut auf 150 Forschungsgruppen (derzeit 90) und 2000 Mitarbeiter anwachsen. Zur feierlichen Eröffnung schaute auch Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, am ISTA-Campus in Klosterneuburg vorbei.