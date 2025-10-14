Spitzenforscher wissen Nachwuchs gut betreut

Das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) baut für den künftigen Forscher-Nachwuchs aus – mit einem Kindergarten-Neubau auf dem Campus-Areal.
Modern, nachhaltig und auf die Bedürfnisse des Forscher-Nachwuchses abgestimmt: Am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg wurde mit dem Neubau des Kindergartens ein starkes Signal für die Vereinbarkeit von Spitzenforschung und Familie gesetzt und gleichzeitig mehr Platz für die jüngsten Mitglieder der rasch wachsenden internationalen Campusgemeinschaft geschaffen.
Campus wird weiter ausgebaut
Bereits seit dem 1. September werden dort in drei Gruppen rund 40 Kinder mit mehr als 20 Nationalitäten betreut. Bis zu acht Gruppen finden künftig in dem klimafitten Gebäude Platz. Und der Bedarf dafür ist da: Bis 2036 will das Institut auf 150 Forschungsgruppen (derzeit 90) und 2000 Mitarbeiter anwachsen. Zur feierlichen Eröffnung schaute auch Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, am ISTA-Campus in Klosterneuburg vorbei.
