„Heurika!“: 20 Jahre Forschung voller Innovation

Das ISTA in Klosterneuburg gilt als einer der führenden Wissenschafts- standorte und als Magnet für Spitzenforscher aus aller Welt. Zum Jubiläum bot ein Forschungsheuriger spannende Einblicke.
Forschung, die die Welt bewegt – und das seit 20 Jahren. Im Jubiläumsjahr lud das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg zum Forschungsheurigen, um mit einem Achterl auf die Wissenschaft anzustoßen. Dabei bot sich den Gästen die Möglichkeit den Campus zu erkunden, die neue Ausstellung im VISTA Science Experience Center zu besuchen, an interaktiven Forschungsstationen des Science Center NÖ zu tüfteln und beim Wissenschaftstalk mit Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft ins Gespräch zu kommen. Mit dabei waren Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, Landesrat Stephan Pernkopf und natürlich auch ISTA-Präsident Martin Hetzer, Forscherin Julia Reisenbauer und Markus Hengstschläger.
Kontinuierlicher Ausbau in den kommenden Jahren
Mit rund 1300 Mitarbeitern aus 80 Nationen zählt das ISTA heute zu den dynamischsten Forschungsstandorten Europas. Und er wächst kontinuierlich weiter. „In den kommenden zehn Jahren wollen wir weiter auf 150 Forschungsgruppen wachsen und damit unsere Rolle als international führendes Zentrum für interdisziplinäre Grundlagenforschung weiter festigen“, hält Hetzer fest. Laut Pernkopf braucht es „Forschung, die das Leben einfacher macht und die Zukunft sichert – das passiert hier am ISTA“. Begonnen habe alles mit der Vision eines Forschungsinstituts, das sich an globalen Spitzenstandards orientiert: „Das ISTA ist eine sensationelle Erfolgsgeschichte und eine Brutstätte für Ideen und Innovationen“, so Schüssel.
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