„Heurika!“: 20 Jahre Forschung voller Innovation

Kontinuierlicher Ausbau in den kommenden Jahren

Mit rund 1300 Mitarbeitern aus 80 Nationen zählt das ISTA heute zu den dynamischsten Forschungsstandorten Europas. Und er wächst kontinuierlich weiter. „In den kommenden zehn Jahren wollen wir weiter auf 150 Forschungsgruppen wachsen und damit unsere Rolle als international führendes Zentrum für interdisziplinäre Grundlagenforschung weiter festigen“, hält Hetzer fest. Laut Pernkopf braucht es „Forschung, die das Leben einfacher macht und die Zukunft sichert – das passiert hier am ISTA“. Begonnen habe alles mit der Vision eines Forschungsinstituts, das sich an globalen Spitzenstandards orientiert: „Das ISTA ist eine sensationelle Erfolgsgeschichte und eine Brutstätte für Ideen und Innovationen“, so Schüssel.