Pensionistin rast mit Auto in Burger-King-Filiale

Gefährliche Szenen am Freitagnachmittag auf einer Raststation der A1 in Niederösterreich: Ein Auto raste in ein Fast-Food-Lokal, wo gerade eine Schülergruppe aus Tschechien Pause machte.
Wie ein „Krone“-Leser berichtet, raste das Auto mit deutschem Kennzeichen plötzlich in die gut besuchte Burger-King-Filiale im Bezirk St. Pölten. Hinter dem Steuer saß laut Stefan Loidl, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, eine Pensionistin, die die Kontrolle über den Wagen verloren hatte. „Die Frau war laut eigenen Angaben vom Bremspedal aufs Gaspedal gerutscht“, so Loidl.
Schüler durch Splitter verletzt
Alle Restaurantbesucher hatten großes Glück. Lediglich ein Schüler der Gruppe aus Tschechien erlitt durch herumfliegende Glassplitter leichte Verletzungen am Bein. Er konnte jedoch die Heimreise mit seinen Mitschülern antreten.
Die Lenkerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde ins Spital nach St. Pölten gebracht.
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