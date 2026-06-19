Pensionistin rast mit Auto in Burger-King-Filiale

Wie ein „Krone“-Leser berichtet, raste das Auto mit deutschem Kennzeichen plötzlich in die gut besuchte Burger-King-Filiale im Bezirk St. Pölten. Hinter dem Steuer saß laut Stefan Loidl, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, eine Pensionistin, die die Kontrolle über den Wagen verloren hatte. „Die Frau war laut eigenen Angaben vom Bremspedal aufs Gaspedal gerutscht“, so Loidl.