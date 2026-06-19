Olivia Rodrigo schockiert mit Windel-Geständnis

Es klingt unglaublich – doch Popstar Olivia Rodrigo (23) hat genau das erlebt: Einige Fans gehen offenbar bis zum Äußersten, um bei Konzerten ganz vorne in der ersten Reihe zu stehen.
Die Sängerin verriet in einem Interview, dass manche Konzertbesucher sogar Windeln tragen, um während stundenlanger Shows ihren Platz vor der Bühne nicht verlassen zu müssen.
Was zunächst wie eine verrückte Fan-Anekdote klingt, wurde für Rodrigo zu einer überraschenden Erfahrung: Sie habe den Geruch verschmutzter Windeln tatsächlich während Auftritten wahrgenommen.
„Ich war bei Konzerten und Festivals, bei denen Leute Windeln tragen, damit sie einen Platz in der ersten Reihe bekommen“, erzählte die US-Sängerin im Gespräch mit dem Radiosender KISS FM. „Und als Künstlerin habe ich das tatsächlich schon gerochen.“
Kampf um den perfekten Platz
Gerade bei Mega-Konzerten kämpfen Fans oft stundenlang um die begehrten Plätze direkt vor der Bühne. Wer einmal in der ersten Reihe steht, will diesen Platz nicht mehr verlieren – selbst eine Toilettenpause könnte bedeuten, den Traumplatz für immer aufzugeben.
Einige Anhänger greifen deshalb zu ungewöhnlichen Methoden.
Rodrigo selbst zeigte sich zunächst sogar beeindruckt von der Hingabe ihrer Fans. Bei einem früheren Auftritt hatte sie ein Schild entdeckt, auf dem stand: „Wir tragen Windeln für die erste Reihe.“
Ihre Reaktion damals: ungläubiges Staunen. „Ihr tragt gerade jetzt eine Windel, um in der ersten Reihe zu stehen? Wow. Das ist wirklich beeindruckend. Ich liebe euch.“ Doch später gab sie zu: Die Realität sei auch für die Künstler auf der Bühne deutlich wahrnehmbar.
Olivia Rodrigo – der Star mit Millionen Fans
Die 23-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Popstars ihrer Generation. Mit Hits wie „drivers license“ und „good 4 u“ wurde sie weltweit bekannt und begeistert eine riesige Fangemeinde.
Doch der enorme Ruhm bringt auch kuriose Momente mit sich. Immer wieder berichten Künstler davon, wie weit Fans gehen, um ihrem Idol möglichst nah zu sein.
Auch vor großen Festival-Auftritten erlebt Rodrigo extreme Emotionen. Vor ihrem Auftritt beim Glastonbury Festival 2025 soll sie wenige Minuten vor Beginn noch Angst bekommen haben, weil das Publikumsgelände zunächst überraschend leer wirkte.
Der Grund war jedoch keine fehlende Begeisterung: Viele Besucher waren noch auf dem Weg von anderen Bühnen. Am Ende wurde der Auftritt für Rodrigo zu einem der wichtigsten Momente ihrer Karriere.
Ein Erlebnis bleibt ihr aber wohl besonders im Gedächtnis: Fans, die für den perfekten Platz vor der Bühne wirklich alles geben – sogar Windeln.
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