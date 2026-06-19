Banküberfall in Korneuburg: Täter auf der Flucht

Dunkel gekleidet und maskiert hatte der Täter Freitagnachmittag gegen 14.20 Uhr die Bankfiliale in Korneuburg im Weinviertel betreten. Er forderte Bargeld. Anschließend suchte er das Weite. Ob der Mann bewaffnet war, ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe der Beute ist nicht bekannt. Eine Mitarbeiterin erlitt bei dem Überfall einen schweren Schock. Er soll ihr gedroht haben, sie umzubringen.