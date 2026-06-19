Banküberfall in Korneuburg: Täter auf der Flucht

Gegen 14.20 Uhr stürmte ein maskierter Täter in die Bankfiliale in Korneuburg in Niederösterreich. Eine Mitarbeiterin erlitt durch den Überfall einen schweren Schock. Die Alarmfahndung läuft.
Dunkel gekleidet und maskiert hatte der Täter Freitagnachmittag gegen 14.20 Uhr die Bankfiliale in Korneuburg im Weinviertel betreten. Er forderte Bargeld. Anschließend suchte er das Weite. Ob der Mann bewaffnet war, ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe der Beute ist nicht bekannt. Eine Mitarbeiterin erlitt bei dem Überfall einen schweren Schock. Er soll ihr gedroht haben, sie umzubringen.
Fahndung nach dem Täter läuft
Die Polizei leitete unverzüglich eine Alarmfahndung ein. Auch die Videoaufnahmen aus dem Geldinstitut werden derzeit ausgewertet. Auch die Bankangestellte wird einvernommen.
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