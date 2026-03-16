Bank-Austria-Mutter greift jetzt nach Commerzbank

Die Bank mit Sitz in Mailand bietet den Aktionären der Commerzbank eigene Aktien an. Konkret sollen sie rund 0,485 UniCredit-Aktien je Anteilsschein erhalten. Das entspricht laut Unternehmen einem Wert von etwa 30,80 Euro pro Aktie und damit einem Aufschlag von rund vier Prozent auf den Schlusskurs vom vergangenen Freitag.