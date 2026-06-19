Neos fordern Ende für Proporz in Graz

Die Grazer Wahl am 28. Juni steht bevor – die letzte mit Proporz? Das wollen zumindest die Neos. Erst Anfang der Woche ließ die Partei aufhorchen, weil sie sich einer Zusammenarbeit mit der KPÖ nicht mehr verschließt. Jetzt nehmen sie das Proporz-System ins Visier: Derzeit hat eine Partei mit genügend Stimmen Anspruch auf einen Sitz in der Regierung, auch wenn sie nicht in der Koalition ist. Zur Illustration: Der schwarze Kurt Hohensinner fungiert in Graz zum Beispiel als Stadtrat, obwohl er in der Opposition ist.