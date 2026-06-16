Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Karten neu gemischt

„Historisch“: NEOS machen Tür zur Grazer KPÖ auf

Steiermark
16.06.2026 10:36
Neos-Mann Philipp Pointner.
Neos-Mann Philipp Pointner.(Bild: Neos Steiermark)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Überraschender Polit-Schachzug in der steirischen Landeshauptstadt: In einem „historischen Schritt“ machen die NEOS die Tür zu den Grazer Kommunisten auf! Bis dato wurde eine Zusammenarbeit mit Elke Kahr und Co. kategorisch ausgeschlossen. Was dahintersteckt.

0 Kommentare

NEOS-Steiermark-Parteichef Niko Swatek und Graz-Spitzenkandidat Philipp Pointner kamen Dienstagfrüh von der Sitzung des Landesparteivorstandes direkt zur eilig einberufenen Pressekonferenz. Man hatte einen „historischen Schritt“ zu verkünden, und tatsächlich werden die Karten im Grazer Wahlkampf neu gemischt: So segneten die Gremien die Entscheidung der pinken Führungsebene ab, nach der Wahl eine Zusammenarbeit mit den Kommunisten anzustreben. Bis dato war auch nur eine sanfte Berührung mit Parteien wie KPÖ oder FPÖ tabu. Ein geschickter Polit-Schachzug – und eine Kampfansage an die SPÖ, die ja bei der letzten Wahl Königsmacherin war (in Graz gibt es aktuell eine Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ).

Parteichef Niko Swatek.
Parteichef Niko Swatek.(Bild: Christian Jauschowetz)

Fixplatzgarantie im Kindergarten, Ja zu Europa
Parteichef Niko Swatek kann sich zwar auch weiterhin keine Koalition mit Elke Kahr und Co. vorstellen, sehr wohl aber eine „Projektpartnerschaft“. Das heißt, man wäre etwa bei Bildungsthemen mit im Boot. „Wir wollen eine Fixplatzgarantie im Kindergarten, eine Kontrollfunktion bei Ausgaben und vor allem ein klares Ja zur Europäischen Union“, knüpft der Liberale eine Unterstützung der KPÖ im Gemeinderat an klare Bedingungen. Immerhin werde nach der Wahl die Regierungsbildung wohl schwierig, ergänzt Spitzenkandidat Philipp Pointner: „Die SPÖ hat sich selbst ausgeschlossen, wenn sie nicht in den Stadtsenat kommt, und die Schwäche der ÖVP macht keine Zweierkoalition möglich. Dann braucht es einen Dritten. Unsere Verhandlungsposition ist gut.“

Lesen Sie auch:
Estelle übt gemeinsam mit dem Chef der Grazer NEOS auf der Geige.  
Krone Plus Logo
NEOS-Kandidat Pointner
Dirigent in der Politik: „Ich kann einstecken“
16.06.2026

Damit werden die Karten in der Landeshauptstadt neu gemischt. Auch Elke Kahr hatte bis dato ja eine Zusammenarbeit mit den NEOS ausgeschlossen. Aber nach der Wahl kann ganz schnell wieder alles anders sein . . . 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
16.06.2026 10:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
„Die härtesten Typen!“: Trump gratulierte den Gewinnern persönlich.
Wie ein Fiebertraum
Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern
Schreiben des Inkassobüros: Mehr als 92 Euro Spesen bei einem säumigen Betrag von 122,60 Euro. 
Krone Plus Logo
Ist das Wucher?
Horrende Spesen wegen säumiger ORF-Gebühr
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
136.827 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Ausland
Banden-Terror in Jesolo: „Weg mit dem Abschaum“
104.014 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Handy-Kamera läuft meistens mit, die Videos landen im Netz, um die Opfer noch zusätzlich zu ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
96.754 mal gelesen
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1482 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
1087 mal kommentiert
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
849 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf