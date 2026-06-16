„Historisch“: NEOS machen Tür zur Grazer KPÖ auf

Fixplatzgarantie im Kindergarten, Ja zu Europa

Parteichef Niko Swatek kann sich zwar auch weiterhin keine Koalition mit Elke Kahr und Co. vorstellen, sehr wohl aber eine „Projektpartnerschaft“. Das heißt, man wäre etwa bei Bildungsthemen mit im Boot. „Wir wollen eine Fixplatzgarantie im Kindergarten, eine Kontrollfunktion bei Ausgaben und vor allem ein klares Ja zur Europäischen Union“, knüpft der Liberale eine Unterstützung der KPÖ im Gemeinderat an klare Bedingungen. Immerhin werde nach der Wahl die Regierungsbildung wohl schwierig, ergänzt Spitzenkandidat Philipp Pointner: „Die SPÖ hat sich selbst ausgeschlossen, wenn sie nicht in den Stadtsenat kommt, und die Schwäche der ÖVP macht keine Zweierkoalition möglich. Dann braucht es einen Dritten. Unsere Verhandlungsposition ist gut.“