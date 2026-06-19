82-Jähriger krachte mit Luxuswagen gegen Felswand

Der Mann war – gemeinsam mit seiner 68-jährigen Frau – in Richtung Kufstein unterwegs. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw touchierte daraufhin mit der rechten vorderen Seite eine neben der Fahrbahn befindliche Felswand. Dann wurde der Wagen auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam dort zum Stillstand.