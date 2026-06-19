82-Jähriger krachte mit Luxuswagen gegen Felswand

Ein spektakulärer Verkehrsunfall passierte am Freitag gegen 16 Uhr auf der B173 Eibergstraße im Tiroler Unterland. Am Steuer des luxuriösen Unfallautos saß ein 82-jähriger Deutscher.
Der Mann war – gemeinsam mit seiner 68-jährigen Frau – in Richtung Kufstein unterwegs. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw touchierte daraufhin mit der rechten vorderen Seite eine neben der Fahrbahn befindliche Felswand. Dann wurde der Wagen auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam dort zum Stillstand.
Verletzungen an der Wirbelsäule
Der 82-jährige Lenker konnte den Pkw selbst verlassen, seine 68-jährige Beifahrerin musste von den Einsatzkräften aus dem Pkw geborgen werden. Beide zogen sich erhebliche Verletzungen im Brustbereich und an der Wirbelsäule zu.
Die Rettung brachte die Deutschen ins Krankenhaus nach Kufstein. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.
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