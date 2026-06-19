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Giro-Held Gall in der Heimat gefeiert und geehrt

Sport-Mix
19.06.2026 20:49
Giro-Zweiter Felix Gall (2. von rechts) wurde in seiner Heimat geehrt und gefeiert.
Giro-Zweiter Felix Gall (2. von rechts) wurde in seiner Heimat geehrt und gefeiert.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Osttiroler Felix Gall ist am Freitag in seiner Heimat für seinen beim Giro d‘Italia errungenen zweiten Gesamtrang gefeiert worden. 

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Für den heimischen Radstar ging es beim „Giro del Gall“ begleitet von rund 600 Radlern – darunter der zweifache Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl – vom Lienzer Hauptplatz mit dem Rad einige Kilometer zum Sportplatz von Nußdorf-Debant, wo er von den Fans erwartet wurde und ein für ganz Österreich gültiges Golf-Jahresabonnement erhielt.

(Bild: AP/Andrew Medichini)

„Gall, schneller als der Überschall“
Die Marktmusikapelle Nußdorf-Debant ehrte den in seinem Decathlon-Trikot erschienenen Gall u.a. mit einer Intonierung des Liedes „Gall, schneller als der Überschall.“ Den Anwesenden gefiel auch die Ankündigung von Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbandes Osttirol, für nächstes Jahr die Italien-Rundfahrt nach Osttirol holen zu wollen. Eine Entscheidung darüber sollte demnach im Juli fallen. Die Vuelta im August und September ist ein weiteres großes Saisonziel von Gall, wie der 28-Jährige bestätigte.

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