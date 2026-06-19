Giro-Held Gall in der Heimat gefeiert und geehrt

„Gall, schneller als der Überschall“

Die Marktmusikapelle Nußdorf-Debant ehrte den in seinem Decathlon-Trikot erschienenen Gall u.a. mit einer Intonierung des Liedes „Gall, schneller als der Überschall.“ Den Anwesenden gefiel auch die Ankündigung von Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbandes Osttirol, für nächstes Jahr die Italien-Rundfahrt nach Osttirol holen zu wollen. Eine Entscheidung darüber sollte demnach im Juli fallen. Die Vuelta im August und September ist ein weiteres großes Saisonziel von Gall, wie der 28-Jährige bestätigte.