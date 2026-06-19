Restaurations-Pfusch: Religiöse Statuen entstellt

Die Pfarre räumte ein, dass die Veränderungen „bei vielen Gläubigen und Anwohnern Unbehagen ausgelöst“ hätten. Gläubige hätten die neue Gesichtsbemalung als „Schandfleck“ bezeichnet. Deswegen habe man „sofort gehandelt“ und die Restaurierung wieder rückgängig gemacht. Nun wird nach einem professionellen Restaurator gesucht.