ÖFB-Training noch ohne drei angeschlagene Spieler

Alaba und Schöpf waren aus Gründen der Belastungssteuerung separiert, Posch wegen seines beim 3:1 gegen Jordanien erlittenen Kieferbruchs. Der Rechtsverteidiger übte noch ohne Spezialmaske, die im Laufe des Freitagnachmittags (Ortszeit) eintreffen sollte.