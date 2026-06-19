ÖFB-Training noch ohne drei angeschlagene Spieler

Bei der Freitag-Einheit des österreichischen Fußball-Nationalteams in Santa Barbara haben Stefan Posch, David Alaba und Alessandro Schöpf nach einem gemeinsamen Aufwärmprogramm abseits der Mannschaft trainiert.
Alaba und Schöpf waren aus Gründen der Belastungssteuerung separiert, Posch wegen seines beim 3:1 gegen Jordanien erlittenen Kieferbruchs. Der Rechtsverteidiger übte noch ohne Spezialmaske, die im Laufe des Freitagnachmittags (Ortszeit) eintreffen sollte.
Am Samstagvormittag ist ein weiteres Training im Harder Stadium angesetzt, wenige Stunden später fliegt die ÖFB-Auswahl nach Dallas. Dort steigt am Montag (19.00 Uhr MESZ/live ServusTV) das WM-Duell mit Argentinien.
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