WM: Gastgeber USA gegen Australien ab 21 Uhr LIVE

Für die USA kann es nach dem fulminanten 4:1-Auftakterfolg über Paraguay nur ein Ziel geben: den Gruppensieg. Gelingt gegen Australien der zweite Dreier, wäre das Sechzehntelfinal-Ticket vorzeitig fix. Trainer Mauricio Pochettino hat keinen Grund, seine erfolgreiche Elf zu verändern. Ein kleines Fragezeichen steht hinter Offensivspieler Christian Pulisic, der einen Schlag auf die Wade erhielt. „Wir hoffen wirklich, dass er für das Spiel zurückkommt“, sagte Ex-Salzburger Brenden Aaronson, der als eine Alternative gilt, sollte Pulisic passen müssen.