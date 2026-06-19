Sebastian Ofner im Challenger-Finale von Parma

Der Steirer Sebastian Ofner steht beim ATP125-Tennis-Sandchallenger von Parma im Finale. Im Halbfinale besiegte der 30-Jährige am Freitag den Serben Laslo Djere 7:6(4),6:7(5),6:3.
Im Endspiel am Samstag trifft Österreichs Nummer eins als Nummer vier gesetzt auf den Spanier Daniel Rincon oder den zweitgereihten Niederländer Luca Van Assche.
Holt Ofner den Titel, liegt er in der Weltrangliste nur noch knapp außerhalb der Top 100, aus denen er vor den French Open gefallen ist.
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